Minister: niet-digitaal bankzaken regelen moet mogelijk blijven

Het moet in Nederland mogelijk blijven om op niet-digitale wijze bankzaken te regelen, zo stelt minister Kaag van Financiën in een reactie op het dalende aantal bankkantoren in ons land. Telde Nederland begin deze eeuw nog 6100 bankkantoren, tegenwoordig zijn de vier grootbanken nog maar in ruim vierhonderd kantoren te vinden. Zo telde ABN Amro vorig jaar slechts 27 bankkantoren. Aanleiding voor het CDA en de PVV om minister Kaag om opheldering te vragen.

"De afname van het aantal bankkantoren kan voor een groot deel verklaard worden door een afnemende vraag naar fysieke dienstverlening", aldus Kaag. "Tegelijkertijd zijn er ook mensen die afhankelijk zijn van fysieke dienstverlening of die hier de voorkeur aan geven." PVV-Kamerlid Van Dijck had de minister gevraagd of ze bereid is om te zorgen voor het behoud van een landelijk netwerk van bankfilialen en daarbij tevens een bepaalde norm af te spreken van het aantal beschikbare bankkantoren.

Kaag zegt in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) te pleiten dat banken vormen van fysieke bancaire dienstverlening blijven aanbieden voor mensen die dat nodig hebben. Het kan dan gaan om fysieke bankkantoren, maar ook door het aanbieden van fysieke alternatieven, zoals financiële zorgcoaches, mobiele adviseurs, en service- en informatiepunten in winkels of bibliotheken. Daarnaast is de minister met de banken in gesprek over plannen om de toegankelijkheid van het betalingsverkeer te verbeteren.

CDA-Kamerlid Slootweg wilde van de minister weten wat zij ervan vindt dat grote banken in Nederland het merendeel van hun fysieke dienstverleningspunten sluiten. "Wanneer banken besluiten hun fysieke dienstverleningspunten te sluiten, vind ik dat zij moeten zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van fysieke dienstverlening op een andere manier hun bankdiensten niet-digitaal kunnen regelen", reageert Kaag.

De minister zegt dat ze het belangrijk vindt dat iedereen kan meedoen met het betalingsverkeer en dat banken hier rekening mee houden in hun dienstverlening. "Voor consumenten en ondernemers moet er een mogelijkheid bestaan om op een niet-digitale manier de bankzaken te regelen. Ik blijf hiervoor de aandacht van banken vragen."