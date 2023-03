Minister over impact ChatGPT op onderwijs: rekenmachine ook ingeburgerd

Wat de precieze gevolgen van ChatGPT voor het onderwijs zijn is nog onduidelijk, maar de rekenmachine en computer hadden ook veel gevolgen en worden nu veelvuldig in het klaslokaal gebruikt. Dat laat minister Adriaansens van Economische Zaken weten. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van D66 over studenten die de chatbot gebruiken voor het maken van hun huiswerk.

"Het is belangrijk om te vermelden dat het onderwijs niet stil staat. De inzet van AI en in bredere zin digitalisering is al langer een belangrijk thema in het onderwijs", aldus Adriaansens. "AI is echter niet de eerste technologie die zijn intrede doet in het onderwijs die een impact achterlaat. Zo hadden de rekenmachine en computers bijvoorbeeld ook veel gevolgen, maar worden deze nu veelvuldig gebruikt in de klas."

Volgens de minister kan AI het onderwijs verbeteren door het leren motiverender te maken, het onderwijs beter afstemmen op de behoefte van de lerende en docenten ondersteunen. Hoewel chatbots zoals ChatGPT een tekst over een onderwerp kunnen genereren, kan het geen betekenis of context afleiden uit deze tekst. "Daarom zullen vaardigheden als kritisch lezen, het kritisch analyseren en in context plaatsen van teksten, en het toepassen van opgedane kennis nog belangrijker worden in de nabije toekomst", voegt Adriaansens toe.

D66-Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen hadden de minister ook gevraagd welke stappen zij gaat nemen om negatieve effecten van kunstmatige intelligentie te voorkomen en scholen te ondersteunen. "Wij nemen hiervoor verschillende stappen", laat de minister weten. Zo komt het kabinet met een visie op AI in het onderwijs en hoe de kansen die AI biedt voor beter onderwijs op een veilige en verantwoorde manier zijn te benutten. Daarnaast heeft de Europese Commissie recent een handreiking gepubliceerd voor leerkrachten over hoe om te gaan met AI en data.

Arbeidsmarkt

Verder wilden de Kamerleden ook weten wat de kansen en bedreigingen zijn die kunstmatige intelligentie en technologie zoals ChatGPT op de arbeidsmarkt kunnen hebben. Adriaansens maakt duidelijk dat door AI banen en taken kunnen verdwijnen, maar ook nieuwe ontstaan. "Daarvoor zijn nieuwe vaardigheden nodig. Digitale vaardigheden en gekwalificeerd ict-personeel zijn een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle digitale transitie en voor ons toekomstig verdienvermogen. Het is daarom belangrijk om technische, digitale en sociale vaardigheden te verbeteren."