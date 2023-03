Politiedatabase Camera in Beeld telt 55.000 beveiligingscamera's van burgers

De politiedatabase Camera in Beeld, waarmee politie beelden van beveiligingscamera's kan opvragen, telt 55.000 door burgers aangemelde camera's. De politie maakte vorig jaar zelf bekend dat er in totaal 315.000 camera's in de database zijn geregistreerd. Daarvan zijn er ruim 236.000 door bedrijven, 55.000 door burgers en bijna 23.000 door de overheid aangemeld, zo blijkt uit navraag van NU.nl.

Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt niet live mee met de beelden. De politie riep eerder ook eigenaren van deurbelcamera's op om die aan te melden bij de database. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) stelde al in 2020 dat Camera in Beeld een "buitenwettelijk surveillancenetwerk" is. De politie heeft zelf toestemming van de burgemeester nodig om camera’s in de publieke ruimte te mogen plaatsen. Particulieren die camera’s ophangen om hun bedrijf of huis te beveiligen hoeven dat niet.

"We zien steeds meer van deze camera’s om ons heen, denk aan beveiligingscamera’s en zogenaamde ‘slimme’ of digitale deurbellen. Deze camera’s mogen in principe de openbare weg niet filmen, maar dit gebeurt vaak wel en daar wordt slecht op toegezien", aldus BoF-beleidsadviseur Lotte Houweling. Via Camera in Beeld heeft de politie toegang tot al die door private camera’s onrechtmatig gefilmde stukjes van de publieke ruimte, zonder dat zij toestemming van de burgemeester nodig heeft, zo stelde Houweling drie jaar geleden al.

De politie laat in advies aan burgers over Camera in Beeld weten dat camera's zo veel mogelijk op waardevolle voorwerpen op het eigen terrein moeten worden gericht (pdf). "Als u uw camera op uw eigen terrein richt, ontkomt u er soms niet aan dat ook de openbare weg wordt gefilmd. Dit moet zo beperkt mogelijk zijn. Voor een deurbelcamera gelden dezelfde regels als voor een gewone beveiligingscamera."