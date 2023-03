Advocaten kunnen onderschepte cryptocommunicatie nu vanaf werkplek inzien

Advocaten kunnen door politie onderschepte cryptocommunicatie die als bewijs tegen hun cliënten wordt gebruikt voortaan vanaf hun eigen werkplek inzien en hoeven hiervoor niet meer naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te reizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chatberichten van diensten zoals Encrochat die de politie in handen kreeg. Deze informatie wordt vervolgens door Hansken geïndexeerd. Dit is een forensische zoekmachine voor het doorzoeken van grote hoeveelheden data op in beslag genomen apparaten van verdachten of andere gegevens waarover de politie beschikt.

In andere landen wordt bijvoorbeeld gewerkt met Excel-bestanden, of moeten advocaten voor een inzage in de cryptocommunicatie naar een politiebureau reizen. In Nederland moesten advocaten tot voor kort naar het NFI reizen voor inzage in de cryptocommunicatie met Hansken. De advocaten moesten daarbij altijd begeleid worden door iemand van het NFI én iemand van het Openbaar Ministerie (OM) of de rechtbank.

"Als er duizenden berichten zijn geanalyseerd en er eindigen er slechts een aantal in het dossier, willen advocaten regelmatig inzage in de andere berichten om te kijken of daar toch nog relevant materiaal aanwezig is. Daar begon het plan om de hele subset via Hansken ook toegankelijk te maken voor de advocatuur. Omdat advocaten hun zoekopdrachten niet bij de politie willen uitvoeren vanwege mogelijk gevoelige zoektermen, werd het NFI gevraagd om toegang op een andere manier. En dát gaat nu gebeuren", zegt Martijn Egberts van het OM.

Er is namelijk een nieuwe methode ontwikkeld waarbij advocaten via een beveiligde verbinding toegang krijgen tot in Hansken opgeslagen data. De methode werd de afgelopen drie maanden door drie advocatenkantoren getest. "Met Hansken op afstand heb ik echt kunnen ervaren wat de meerwaarde is om vanaf je eigen werkplek, met al je dossierstukken en op de momenten waarop het nodig is, zelf onderzoek te kunnen doen in data", laat advocaat Desiree de Jonge weten.

Hansken wordt inmiddels in duizenden strafzaken ingezet en het gebruik neemt alleen maar toe. “Mensen verzamelen steeds meer digitale data. Niet alleen telefoons kunnen steeds meer data opslaan, ook steeds meer apparaten zoals auto’s, energiemeters en smartwatches doen dat”, aldus Harm van Beek van het NFI. Volgens Egberts wordt er inmiddels zo veel digitaal bewijsmateriaal veiliggesteld dat het handmatig doorzoeken daarvan in omvangrijke strafzaken ondoenlijk is.

"Hansken vergroot de effectiviteit en snelheid van het onderzoek, ook voor cryptocommunicatie." Doordat het aantal zaken waarin Hansken wordt gebruikt neemt ook het aantal inzageverzoeken van advocaten toe. Advocaten kunnen gegevens alleen inzien en niet opslaan, printen of kopiëren. “Het is geen verstrekking, dus alleen inzage is mogelijk”, legt Egberts uit. Gegevens over het gebruik van Hansken door advocaten worden niet vastgelegd, zodat zoekacties die advocaten uitvoeren niet door het OM, de politie of het NFI kunnen worden ingezien.