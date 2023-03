Consumentenbond: één op de drie Nederlanders ontvangt phishingmails

Ruim één op de drie Nederlanders ontvangt weleens phishingmails, zo stelt de Consumentenbond op basis van onderzoek onder ruim elfduizend mensen. De organisatie vindt dat banken slachtoffers van phishing en andere vormen van fraude altijd zouden moeten vergoeden.

Naast e-mail worden Nederlanders ook geregeld via sms (vijftien procent) en WhatsApp (tien procent) benaderd door criminelen die hen geld proberen te ontfutselen. De Consumentenbond deed ook onderzoek naar de verschillende vormen van cybercrime waar mensen mee te maken kreeg, zoals oplichting via Marktplaats of de aanschaf van producten via een nepwebshop. Slechts dertig procent van alle gedupeerde panelleden die aan het onderzoek deelnamen kreeg al zijn geld terug.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is nog niet tevreden over het vergoedingsbeleid van banken. "Consumenten hebben geen zekerheid. Banken zouden altijd moeten vergoeden, tenzij de klant aantoonbaar grof nalatig is geweest", zo laat ze weten. De Europese consumentenorganisatie BEUC pleit voor betere Europese wetgeving waarin wordt vastgelegd dat het risico bij niet-bancaire fraude niet alleen bij de consument mag liggen.