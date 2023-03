Deelscooterbedrijf krijgt boete voor bijhouden locatiedata en gebruik reCaptcha

Het Franse deelscooterbedrijf Cityscoot heeft van de Franse privacytoezichthouder CNIL een boete van 125.000 euro gekregen wegens het bijhouden van de locatiegegevens van gebruikers en het gebruik van Googles reCaptcha, waarmee het de AVG heeft overtreden. Bij de beslissing waren ook de Spaanse en Italiaanse privacytoezichthouders betrokken, aangezien het bedrijf daar ook actief is.

Cityscoot bleek elke dertig seconden de locatie van verhuurde deelscooters te registreren en bewaarde vervolgens de afgelegde reizen van gebruikers. Het deelscooterbedrijf deed dit naar eigen zeggen voor het afhandelen van verkeersovertredingen en gebruikersklachten, ondersteunen van gebruikers, afhandelen van schadeclaims en diefstalbeheer. Geen van deze redenen rechtvaardigt echter het verzamelen van geolocatie, aldus CNIL.

"Een dergelijke werkwijze is een ernstige aantasting van de privacy van gebruikers, omdat het hun reisbewegingen en bezochte locaties tijdens een reis prijsgeeft", zo stelt de Franse privacytoezichthouder. Die voegt toe dat het mogelijk voor Cityscoot was om een soortgelijke dienst aan te bieden zonder het verzamelen van geolocatie. Hiermee heeft Cityscoot de AVG overtreden.

Het deelscooterbedrijf werd ook op de vingers getikt wegens het gebruik van Googles reCaptcha. Wanneer gebruikers een account aanmaakten, alsmede als ze hun wachtwoord op de website waren vergeten, werd Googles captcha-oplossing gebruikt. De captcha verzamelt informatie over de hardware en software van gebruikers en stuurt die naar Google. Gebruikers werden hier niet over ingelicht en ook niet om toestemming gevraagd, waarmee Cityscoot ook in overtreding van de AVG was. Inmiddels is het bedrijf gestopt met het gebruik van reCaptcha.