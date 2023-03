Tata Steel start kort geding vanwege cameratoezicht op kookgasfabriek

Tata Steel is een kort geding tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gestart vanwege het cameratoezicht op een kookgasfabriek van de staalfabrikant. De omgevingsdienst is een overheidsinstantie die voor acht gemeenten en drie provincies de leefbaarheid van het gebied rond het Noordzeekanaal in de gaten houdt. Zo houdt de omgevingsdienst onder andere toezicht op de ongeveer honderd meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Vorige maand startte de omgevingsdienst een pilot met cameratoezicht bij Tata Steel. De dienst wil daarmee het toezicht op de kooksgasfabrieken van de staalproducent verbreden. Emissies van rauwe kooks die bij de staalproductie kunnen plaatsvinden zijn zo vroegtijdig te signaleren. Bij uitstoot met rauwe kooks komen namelijk zeer zorgwekkende stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Het ontstaan van rauwe kooks is dan ook niet toegestaan en moet conform Europese regelgeving die geldt voor de ijzer- en staalproductie worden vermeden. Overtredingen met rauwe kooks zijn overdag meestal goed zichtbaar en hebben vooral impact op de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Door camera’s te plaatsen wordt het mogelijk om 24/7 toezicht te houden. Afhankelijk van de resultaten van de pilot onderzoekt de omgevingsdienst of cameratoezicht breder toegepast kan worden.

Bij de aankondiging van de pilot liet de dienst weten dat die binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt uitgevoerd en de privacy van medewerkers en bezoekers gewaarborgd blijft. Tata Steel eist nu via een kortgeding dat het cameratoezicht wordt gestaakt. De privacy van medewerkers zou namelijk in het geding zijn.

De overheidsdienst laat weten dat voor de start de inzet van cameratoezicht juridisch is getoetst. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Concreet houdt dit in dat de camera zo ver van de Kooksgasfabriek staat dat personen niet meer te herkennen zijn, aldus de dienst. Tevens wordt ook een "privacy-block" toegepast waarbij het onderste deel van de fabriek niet zichtbaar is. De omgevingsdienst zegt de zitting dan ook met vertrouwen tegemoet te zien.