AP adviseert om gegevensuitwisseling bij schuldhulpverlening te verduidelijken

De AP die mede schuldig is aan armoe en onmenselijke toestanden wegens "privacy".

De nare effecten naast het faciliteren misdaad en fraude worden duidelijker.



Schuldhulp aan burgers die in de knoop zitten vereist gewoon een compleet overzicht van alle gewone en zeker ook de foute schuldeisers. Dat je iets uitputtend beschreven wilt hebben want niet uitputtend mogelijk is is de opmaat voor schandalen.