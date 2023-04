Investeerders klagen satelliet-tv-aanbieder Dish aan na ransomware-aanval

De Amerikaanse satelliet-tv-aanbieder Dish Network is in de Verenigde Staten na een ransomware-aanval door meerdere investeerders aangeklaagd. Er zijn zes massaclaims tegen het bedrijf aangespannen. De ransomware-aanval deed zich in februari voor en raakte interne communicatie, servers, callcenters en de websites van het bedrijf. Hierdoor konden klanten geen contact opnemen met het bedrijf, inloggen op hun accounts of betalen. Voor werknemers was het niet mogelijk om te werken. Tevens bleek dat de aanvallers ook gegevens hadden buitgemaakt.

In eerste instantie sprak Dish over een "systeemprobleem", maar In een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC werd echter over een ransomware-aanval gesproken. Verder stelde de tv-aanbieder dat het eind februari ontdekte dat er ook gegevens waren buitgemaakt. Of het om persoonsgegevens van klanten of personeel gaat is op dit moment nog onbekend. Daarnaast zijn ook de financiële gevolgen voor het bedrijf onduidelijk. De beurskoers van Dish daalde na het bekend worden van de aanval met twintig procent.

Volgens de investeerders heeft Dish informatie achtergehouden, misleidende informatie over de eigen cybersecurity gegeven en persoonsgegevens van klanten niet goed beschermd. Verder blijkt volgens de klagers dat door de slechte cybersecurity de diensten van het bedrijf kwetsbaar voor uitval waren en Dish op dergelijke storingen niet goed kon reageren. Al deze zaken zorgden ervoor dat de beurskoers van Dish daalde. De klagers willen nu via een massaclaim de schade die ze hebben opgelopen bij het bedrijf verhalen.