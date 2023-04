Tiener veroordeeld voor ontwikkelen en verspreiden van phishingpanels

De rechtbank Noord-Nederland heeft een tiener die phishingpanels ontwikkelde en verspreidde veroordeeld tot een voorwaardelijk jeugddetentie van drie maanden en een onvoorwaardelijke werkstraf van honderdtwintig uur. Met phishingpanels kan iemand zonder technische kennis eenvoudig een phishingsite opzetten. De verdachte leverde zijn phishingpanels aan meerdere personen en gaf instructies voor het gebruik ervan.

Daarnaast beschikte hij over persoons- en accountgegevens die hij op grote schaal via internet verkocht. Het ging onder andere om accounts van Mediamarkt, Coolblue, Facebook en bol.com, al dan niet in combinatie met gegevens over bankrekeningen. "Het is daarmee niet denkbeeldig dat het om grootschalige fraude ging die met aanzienlijke schade gepaard is gegaan. Verdachte heeft geen oog gehad voor de financiële schade die hij de slachtoffers heeft toegebracht", zo liet de rechter weten.

De verdachte is inmiddels jongvolwassen, maar was voor het grootste gedeelte van de strafbare feiten minderjarig. De rechtbank stelde ook vast dat de behandeling van de rechtszaak te lang op zich heeft laten wachten. "Verdachte kent een belast verleden en heeft vanaf zijn veertiende levensjaar bij verschillende instellingen gewoond. Bij hem is een diagnose van autisme en ADHD vastgesteld. Op dit moment is verdachte een jongvolwassene, die op een aantal leefgebieden ondersteuning nodig heeft", stelde de rechter, die toevoegde dat een onvoorwaardelijke jeugddetentie de de positieve ontwikkelingen van de verdachte teniet zou doen.