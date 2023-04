Marktonderzoeker Blauw: gerede kans dat Nebu in hoger beroep gaat

Er is een gerede kans dat softwarebedrijf Nebu in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter dat het informatie over een groot datalek moet delen, zo stelt marktonderzoeker Blauw. Dat is klant van Nebu en maakt gebruik van de software van het bedrijf voor het uitvoeren van marktonderzoeken voor klanten. Blauw had een kortgeding tegen Nebu aangespannen, nadat criminelen toegang tot systemen wisten te krijgen. Daarbij zijn mogelijk ook gegevens van klanten van Blauw en andere marktonderzoeksbedrijven gestolen.

Volgens Blauw heeft Nebu onvoldoende informatie over het incident gedeeld, waardoor het niet weet of ook klanten zijn gedupeerd. De rechter oordeelde gisteren dat Nebu deze gegevens moet delen. Daarnaast moet het een onafhankelijk forensisch onderzoek naar het datalek laten uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat het softwarebedrijf dit ook doet legde de rechter een dwangsom op.

"Er is een gerede kans dat Nebu hoger beroep aantekent. Intussen is Nebu verplicht het vonnis uit te voeren", laat Blauw in een reactie weten. Volgens de marktonderzoeker onderstreept de gerechtelijke uitspraak het belang van contractuele afspraken en wettelijke verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens zoals afgesproken in verwerkersovereenkomsten en de AVG. "Dit is van grote waarde voor een ieder die met persoonsgegevens werkt en daarover afspraken maakt." Nebu en moederbedrijf Enghouse hebben nog altijd niets via de eigen websites over het incident bekendgemaakt.