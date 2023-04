Western Digital My Cloud-opslagdienst al vijf dagen lang offline

De My Cloud-opslagdienst van Western Digital is vanwege een storing al vijf dagen lang offline. Wat er precies aan de hand is laat de harde schijffabrikant niet weten. Afgelopen maandag meldde WD dat het met een security-incident te maken had gekregen waarbij er gegevens zijn buitgemaakt. Naar aanleiding van het incident haalde Western Digital meerdere diensten en systemen offline.

Op dit moment kunnen klanten vanwege de storing geen gebruikmaken van My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS 5, SanDisk ibi en de SanDisk Ixpand Wireless Charger service. My Cloud is het besturingssysteem dat onder andere op de NAS-systemen en netwerkschijven van WD draait en ervoor zorgt dat gebruikers hun thuis opgeslagen data vanaf het internet kunnen benaderen.

WD liet weten dat er een onderzoek naar de aard en omvang van de gestolen data loopt. Sinds de initiële aankondiging is er echter geen verdere informatie gegeven. De harde schijffabrikant zegt bezig te zijn met het herstel van de getroffen clouddiensten.