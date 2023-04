Amazon.com verbiedt verkoop van populaire geektool Flipper Zero

Amazon.com heeft de verkoop van de populaire geektool Flipper Zero verboden, waardoor het apparaatje niet meer via de Amerikaanse webwinkel te koop is. De tool is echter nog wel bij Amazon.nl te vinden. Verschillende gebruikers lieten via Twitter weten dat het product niet meer via Amazon.com werd aangeboden. Daarnaast stuurde het bedrijf een bericht naar een verkoper van de Flipper Zero dat het product niet meer mocht worden aangeboden. Volgens de Amerikaanse webshop is het namelijk een tool om betaalkaarten mee te skimmen.

De Flipper Zero wordt door de ontwikkelaars omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt. Onlangs werd bekend dat de Braziliaanse overheid zendingen van de Flipper One in beslag neemt.

De afgelopen dagen maakten verschillende Twitteraccounts melding dat het apparaatje niet meer via Amazon werd aangeboden. Eén van de verkopers deelde vervolgens een bericht dat hij van Amazon had ontvangen met Bleeping Computer. Daarin staat dat het bedrijf de Flipper Zero als een "card skimming device" heeft bestempeld en het daarom niet meer via de webshop mag worden aangeboden. Hoe Amazon tot dit oordeel is gekomen laat het bericht niet weten. Uit een zoekopdracht van Security.NL bij Amazon.nl blijkt dat de Flipper Zero daar gewoon nog door allerlei externe verkopers wordt aangeboden.