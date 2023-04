Europese privacytoezichthouders lanceren ChatGPT-taskforce

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, hebben een ChatGPT-taskforce gelanceerd om zo de samenwerking te bevorderen en informatie over mogelijke acties tegen de chatbot uit te wisselen. Aanleiding is de beslissing van de Italiaanse privacytoezichthouder om de chatbot te verbieden wegens het illegaal verzamelen van persoonlijke gegevens voor het trainen van de algoritmes en het niet controleren van de leeftijd van minderjarigen.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de AVG. Vandaag hadden de toezichthouders in Brussel overleg, waarbij ook het optreden van de Italiaanse toezichthouder tegen ChatGPT werd besproken. Daarop besloot de EDPB om een aparte taskforce op te richten voor het coördineren en uitwisselen van informatie over mogelijke handhavingsacties die de toezichthouders tegen de chatbot gaan nemen. Verdere informatie over de taskforce is niet gegeven.