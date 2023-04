NCR meldt storing met kassasystemen na ransomware-aanval op datacenter

NCR, fabrikant van geldautomaten en kassasystemen, is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval waardoor bepaalde kassasystemen bij klanten niet meer volledig werken. Het gaat om het Aloha-kassasysteem voor restaurants en andere horecagelegenheden. Op 12 april kreeg NCR opeens met een storing in het kassaplatform te maken, zo meldt het bedrijf op de eigen website.

Op 13 april stelde het bedrijf vast dat een datacenter gebruikt voor het Aloha-kassaplatform was getroffen door een ransomware-aanval. Afgelopen zaterdag kwam NCR met een update over het incident en dat het bezig was om systemen te herstellen. Door de storing getroffen restaurants zouden klanten blijven kunnen bedienen, alleen bepaalde functionaliteit zou niet meer werken. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld en hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. De aanval zou het werk zijn van de criminelen achter de BlackCat-ransomware, ook bekend als Alphv, zo meldt beveiligingsonderzoeker Dominic Alvieri.