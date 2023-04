Bloomberg: Apple maakt sideloading van apps mogelijk in iOS 17

In de aankomende versie van iOS maakt Apple het mogelijk voor gebruikers om apps door middel van sideloading te installeren, buiten de Apple App Store, om zo stelt Bloomberg. Daarmee zou het techbedrijf willen voldoen aan Europese wetgeving. De Digital Markets Act (DMA) stelt dat "gatekeeper" bedrijven hun diensten en platformen voor andere bedrijven en ontwikkelaars moeten openstellen. In het geval van iOS zouden gebruikers dan ook op andere manieren apps moeten kunnen installeren.

De afgelopen jaren heeft Apple zich fel verzet tegen het kunnen installeren van apps buiten de Apple App Store om. Zo zou het de kans vergroten dat gebruikers malware installeren. "Mobiele malware en de security- en privacydreigingen die het gevolg zijn, zijn steeds vaker gemeengoed en met name aanwezig op platformen die sideloading toestaan", aldus Apple in een document over de risico's van sideloading. Gebruikers zouden in dit geval moeten bepalen of een aangeboden app veilig is. "Een zeer lastige taak, zelfs voor experts", stelt Apple verder.

Het techbedrijf legde in het document ook een direct verband tussen sideloading en de hoeveelheid Androidmalware. "Omdat Android sideloading ondersteunt, heeft malware zich op dat platform makkelijker kunnen verspreiden", zo stelt het document. "Aan de andere kant is het onwaarschijnlijk dat iOS-gebruikers worden blootgesteld aan malware, en veel van de zeldzame aanvallen op het platform zijn gerichte aanvallen, vaak uitgevoerd door landen."

Het kabinet stelde in 2021 dat eigenaren van iPhones en iPads de mogelijkheid moeten krijgen voor het sideloaden van apps om zo niet langer meer afhankelijk te zijn van de Apple App Store. Dat liet demissionair minister Blok van Economische Zaken destijds weten tijdens een overleg van de vaste commissie voor Digitale Zaken.