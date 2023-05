Microsoft waarschuwt Exchange Server 2007-beheerders voor e-mailblokkade

Microsoft gaat deze maand beginnen met het waarschuwen van beheerders van Exchange 2007-servers dat die straks geen e-mails meer naar Exchange Online kunnen sturen, omdat die dan worden geblokkeerd. Volgens het techbedrijf wordt de maatregel genomen om het "Exchange-ecosysteem" te beschermen en is het geen manier om klanten naar de cloud te krijgen. Na Exchange Server 2007 zullen ook andere versies van de mailserversoftware volgen.

Zodra een kwetsbare Exchange-server verbinding maakt met Exchange Online voor het afleveren van e-mails zal dit in het Exchange admin center van de kwetsbare server worden gemeld. Beheerders krijgen dan dertig dagen de tijd om actie te ondernemen. Na deze periode zal Exchange Online beginnen met het "throttelen" van verbindingen afkomstig van de server en een SMTP 450 foutmelding geven. In eerste instantie zal het throttelen vijf minuten per uur zijn, maar dit zal met de tijd verder toenemen.

Als deze maatregel niet helpt zal Exchange Online beginnen met het blokkeren van verbindingen, en daarmee e-mails, afkomstig van de kwetsbare Exchange-server. Ook de periode dat Exchange Online verbindingen blokkeert vindt geleidelijk plaats, totdat het helemaal niet meer mogelijk is om vanaf de kwetsbare Exchange-server e-mails naar Exchange Online te sturen. Later deze maand zal de "eerste golf" van beheerders van mailservers waarop Exchange Server 2007 draait een "report" van Microsoft ontvangen met de waarschuwing dat ze naar een up-to-date versie van Exchange moeten migreren, of anders geen mail meer naar Exchange Online kunnen sturen.

Microsoft zegt dat het klanten op deze manier niet naar de cloud wil dwingen, maar bij de uitleg stelt het techbedrijf dat het als eerste met Exchange Server 2007 begint, aangezien dit de oudste Exchange-versie is waarbij er naar Exchange Online kan worden gemigreerd en deze servers volgens Microsoft worden beheerd door klanten die het kent.