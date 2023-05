Woningcorporatie Woonkracht10 betaalt losgeld na ransomware-aanval

Woningcorporatie Woonkracht10 dat slachtoffer van een ransomware-aanval werd heeft de verantwoordelijke criminelen losgeld betaald om de gestolen gegevens niet te publiceren. Gisteren meldde Security.NL dat de criminelen achter de Play-ransomware de aanval op Woonkracht10 hadden opgeëist. De woningcorporatie verhuurt meer dan elfduizend sociale en vrije sector huurwoningen in de Drechtsteden.

In een bericht op de eigen website laat Woonkracht10 weten dat in het weekend van 22 en 23 april aanvallers toegang tot het computersysteem wisten te krijgen. In eerste instantie was het volgens de corporatie onduidelijk welke gegevens er precies waren gestolen. "Samen met externe deskundigen schatten wij in dat er inderdaad gegevens van huurders, medewerkers en andere betrokkenen zijn ingezien en gestolen", aldus de corporatie in een update over het incident.

Daarin meldt Woonkracht10 verder dat het na een zorgvuldige afweging heeft besloten om het losgeld te betalen, zodat de criminelen de gestolen gegevens verwijderen en niet zullen publiceren, zoals de Play-groep op de eigen website dreigde te doen. Om welk bedrag het gaat is niet bekendgemaakt. Eerder stelde Woonkracht10 al dat het al het mogelijk wilde doen om de data van huurders, medewerkers en andere stakeholders te beschermen. "Wij willen nu zo goed als mogelijk voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van die gegevens. Hier werken wij samen met onze externe deskundigen aan."