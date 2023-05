Elon Musk kondigt end-to-end versleutelde privéberichten in Twitter aan

Twitter zou vanaf morgen over end-to-end versleutelde privéberichten moeten beschikken, zo heeft eigenaar Elon Musk aangekondigd. Op dit moment past Twitter geen end-to-end encryptie toe voor de privéberichten van gebruikers, waardoor derden die zouden kunnen lezen. Eerder stelde de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF dat Twitter de privéberichten die gebruikers onderling versturen end-to-end zou moeten versleutelen.

"Het versleutelen van privéberichten zou veel doen voor het verbeteren van de veiligheid van gebruikers, en kan de redelijke angst wegnemen dat wie bij Twitter werkt, in de raad van bestuur zit of aandelen bezit, de berichten van gebruikers kan bespioneren", aldus de EFF. "Wanneer gebruikers meer controle hebben, maakt het minder uit wie eraan het hoofd staat, en dat is goed voor iedereen."

Vorig jaar mei liet Musk weten dat privéberichten die via Twitter worden verstuurd, net zoals bij Signal, end-to-end versleuteld zouden moeten zijn. Vandaag meldt Musk dat end-to-end versleutelde direct messages vanaf morgen op Twitter beschikbaar zouden moeten zijn. "Zelfs met een pistool tegen mijn hoofd zou ik je privéberichten niet kunnen zien."