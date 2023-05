Minister: registratieplicht kringloopwinkels beperkt tot 'diefstalgevoelige' spullen

Kringloopwinkels zijn straks verplicht om diefstalgevoelige spullen via het Digitaal Opkopers Register te registreren, wat juist een beperking is ten opzichte van de huidige registratieplicht, zo stelt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Eind maart werd bekend dat kringloopwinkels zich zorgen maken over de registratieplicht van producten en de personen die ze aanbieden via het het Digitaal Opkopers Register (DOR). Volgens Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) is de registratieplicht zelfs funest voor de kringloop.

Volgens Yesilgöz zijn kringloopwinkels al sinds 1886 verplicht om een inkoopregister bij te houden van alle verkregen goederen en de personen die ze aanboden. "Mochten de goederen van een misdrijf afkomstig zijn, dan kan de politie eenvoudig achterhalen wie de aanbieder was", aldus de minister. Met een wetswijziging wil ze naar eigen zeggen de registratieplicht juist beperken tot een selectie van diefstalgevoelige goederen.

In veel gemeenten is in de algemene plaatselijke verordening ook het bijhouden van een verkoopregister verplicht gesteld, alsmede het naleven van een bewaartermijn waarin de verkregen goederen niet mogen worden doorverkocht. Sommige gemeenten handhaven ook op deze regels. Daarnaast zijn gemeenten ook bevoegd om de vorm van het inkoopregister te bepalen.

Op dit moment hebben 194 van de 344 gemeenten (56 procent) het gebruik van het Digitaal Opkopers Register verplicht gesteld. Straks geldt het gebruik van het DOR in heel Nederland. Dit moet voor een betere bestrijding van heling en witwassen zorgen, zo claimt Yesilgöz. In het geval van gratis verkregen goederen, waarvan met name sprake is in de non-profit kringloopbranche, stelt de minister een beperkte registratieplicht voor.

Die gaat gelden voor diefstalgevoelige goederen die een uniek serienummer hebben én zijn bestemd voor doorverkoop. Hiervoor hoeven alleen het product zelf en het serienummer in het DOR worden geregistreerd, niet de persoonsgegevens van de aanbieder. "Deze beperkte registratieplicht is met name gericht op fietsen, ict en kleine apparaten, die de aanbieder van oorsprong - al dan niet bewust - geheeld kan hebben en niet opnieuw in het economisch verkeer gebracht moeten worden", legt Yesilgöz uit.