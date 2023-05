Capita verwacht dat ransomware-aanval tot 23 miljoen euro zal kosten

De grote Britse dienstverlener Capita verwacht dat de ransomware-aanval waardoor het eind maart werd getroffen het bedrijf tot 23 miljoen euro zal kosten. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Begin april meldde Capita een "cyberincident" dat voor een verstoring van verschillende interne applicaties zorgde. Personeel zou volgens berichtgeving de Britse media door de aanval niet meer op systemen kunnen inloggen.

Een paar weken later eiste de Black Basta-ransomwaregroep de aanval op. De groep lekte vervolgens bestanden die bij Capita gestolen zouden zijn en persoonlijke en financiële informatie bevatte. Capita stelt in een vandaag verschenen update dat van "minder dan 0,1 procent" van de servers van het bedrijf data is gestolen. Om hoeveel data en servers het precies gaat laat het bedrijf in de zeer summiere verklaring niet weten.

Ook of Capita wel of geen losgeld heeft betaald wordt niet vermeld. Tijdens een webinar met investeerders werd deze vraag gesteld, maar gaf Capita geen antwoord. De 17 miljoen tot 23 miljoen euro die de aanval naar verwachting zal kosten gaat onder andere naar het inschakelen van experts, herstelkosten en investeringen om de cybersecurity te versterken. Capita is één van de grootste dienstverleners van de Britse overheid en levert onder andere diensten aan de gezondheidszorg en de krijgsmacht.