"Ransomwaregroep beschikte al sinds 2021 over zeroday in MOVEit Transfer"

Ja zo zie je maar wat een disconnect er is tussen verkoop en realiteit. De website van Progress Software begint met:



Applications and Experiences That Set You Apart

Develop the applications you need, deploy how you want and manage it all safely and securely.



en van de pagina over MOVEit:



Managed File Transfer Software

Secure File Transfer and Automation Software for the Enterprise



Guarantee the reliability of core business processes and transfer sensitive data

between partners, customers and systems the secure and compliant way with MOVEit.



Tot zover het sales verhaal. De werkelijkheid is dat het TOTALE PRUTSERS zijn die NIKS SNAPPEN van security!

Naar mijn mening is het hebben van een SQL injection vulnerability namelijk geen "bug", "kan de besten gebeuren",

nee dat is een indicatie van TOTALE INCOMPETENTIE.



Programmeurs uit de hobbywereld gezet aan het programmeren van "Automation Software for the Enterprise".

Wat een toko...