PvdD vraagt opnieuw om spoedadvies Autoriteit Persoonsgegevens over ChatGPT

De Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering opnieuw gevraagd naar een spoedadvies van de Autoriteit Persoonsgegevens over ChatGPT. Aanleiding is berichtgeving dat de chatbot zijn taalmodel traint op basis van miljoenen onrechtmatig verkregen documenten. Documenten afkomstig van de website Docplayer.nl die vol zouden staan met BSN-nummers, persoonlijke belastingaangiftes, curricula vitae en andere persoonsgegevens.

"Klopt het dat ChatGPT hiermee onrechtmatig en onwettig persoonsgegevens verwerkt", wil PvdD-Kamerlid Van Raan van de staatssecretaris weten. "Deelt u de mening dat de Autoriteit Persoonsgegevens zo snel mogelijk met een spoedoordeel moet komen over ChatGPT en het blokkeren ervan geen taboe is? Kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens daartoe aansporen?", vraagt hij verder aan Van Huffelen.

Begin mei stelde Van Raan ook al Kamervragen over ChatGPT, waarin werd gevraagd om een spoedadvies bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te vragen over het blokkeren van ChatGPT en het aan banden leggen van de chatbot. Daarop liet minister Weerwind voor Rechtsbescherming weten dat hij geen spoedadvies wilde aanvragen. Daarnaast is het volgens Weerwind niet aan hem om de populaire chatbot aan banden te leggen, maar is dit de verantwoordelijkheid van de AP.

Afgelopen woensdag liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zelf weten dat het zich zorgen maakt over de manier waarop ChatGPT persoonsgegevens verwerkt en het ontwikkelaar OpenAI om opheldering heeft gevraagd. De AP wil van OpenAI weten of de vragen van mensen worden gebruikt om het algoritme te trainen, en zo ja, op welke manier. Ook heeft de AP vragen over de manier waarop OpenAI persoonsgegevens van internet verzamelt en gebruikt.