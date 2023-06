Regering hield tijdens coronacrisis optie open om Telegram te verbieden

De regering heeft tijdens de coronacrisis de optie opengehouden om chatapp Telegram te verbieden. Ook werd er contact met de Verenigde Arabische Emiraten gezocht om content op het platform aan te pakken, zo meldt BNR op basis van documenten die het via een beroep op de Wet Open Overheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontving.

Begin 2022 werd in Duitsland gesproken over het blokkeren van Telegram. Volgens de Duitse autoriteiten maakten tegenstanders van de coronamaatregelen en rechtsextremisten gebruik van het platform om demonstraties en acties te organiseren. Binnen de Duitse overheid werd daarom gekeken naar wet- en regelgeving en een Europees uniform juridisch framework om Telegram aan banden te leggen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken vond dat Apple en Google Telegram uit hun appstores moesten verwijderen.

Boris Pistorius, de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen, stelde destijds dat Telegram een "brandversneller" voor extremisten, corona-ontkenners en complotaanhangers is. Hij pleitte voor het uitoefenen van maximale druk op het platform om bepaalde content verwijderd te krijgen. Ook andere deelstaatministers widlen Telegram harder aanpakken.

Zorgen over Telegram speelden ook bij de Nederlandse regering. Het ging dan met name om gebruik van het platform door rechtsextremisten vermengd met coronademonstranten. De autoriteiten stellen in de openbaar gemaakte documenten dat het lastig is om content op Telegram aan te pakken, omdat het geen hoofdkantoor of aanspreekpunt in de EU heeft. Het hoofdkantoor staat in de Verenigde Arabische Emiraten. De regering zocht dan ook via de Nederlandse ambassadeur in Abu Dhabi de hulp van de Emiraten. Dat leverde echter niets op.

Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie hield eind 2021 ook de mogelijkheid van een verbod open. "Het is zeer wenselijk dat bedrijven die hun diensten aanbieden binnen de EU ook een zetel hebben in tenminste één van de EU-landen. Op den duur kan de minister ook niet uitsluiten dat bedrijven die hier niet aan voldoen geen toegang meer krijgen tot het web in de EU." Een verbod van Telegram was voor minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid "in ieder geval op dit moment" een stap te ver, zo liet ze vorig jaar februari weten.