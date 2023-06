Opnieuw Kamervragen over gebruik van Nuctech-scanners door douane

In de Tweede Kamer zijn opnieuw vragen gesteld over het gebruik van Nuctech-scanners door de douane. Aanleiding is een arrest van de Belgische Raad van State, die begin deze maand oordeelde dat er veiligheidsrisico’s kleven aan het gebruik van de Chinese apparatuur en de fabrikant bij aanbestedingen mag worden geweerd. De Belgische douane blijft met de scanners werken, maar die zijn wel van alle netwerken losgekoppeld.

Vorig jaar vroeg het CDA minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid al om opheldering over het gebruik van Nuctech-scanners door de Nederlandse douane. Zo wilde de partij weten of het kabinet garanties kon geven dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de Nederlandse scanners of tot de data van die scanners. "Het kabinet kan hier geen garanties over geven", reageerde de minister destijds. In 2021 moesten ministers ook al opheldering over de scanners geven.

Naar aanleiding van de situatie in België is de PvdA nu met vragen gekomen. Zo wil de partij van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken weten of de Belgische uitspraak ook van toepassing zou kunnen zijn in Nederland om zo Nuctech uit te sluiten van aanbestedingsprocedures. "In hoeverre speelt de veiligheidscomponent een rol bij een aanbestedingsprocedure voor apparatuur die mogelijke andere gevoelige gegevens kan registreren?", willen PvdA-Kamerleden Kuiken en Nijboer verder weten.

"Bent u bereid de leveranciersrelatie tussen Nederland en Nuctech te heroverwegen, mede in het licht van de waarschuwing in het Jaarverslag 2022 van de AIVD omtrent de belangen van China bij economische spionageactiviteiten en de oproep van de VS en Canada om in dit verband geen Nuctech apparatuur te gebruiken? Zo nee, waarom niet?", vragen de Kamerleden verder. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.