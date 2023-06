Noyb dient klacht in tegen TeleSign voor profileren miljarden telefoongebruikers

Privacyorganisatie noyb, opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems, heeft een klacht ingediend tegen het Amerikaanse bedrijf TeleSign. Volgens noyb maakt het bedrijf profielen van miljarden telefoongebruikers. Zo genereert TeleSign een "reputatiescore" en verkoopt het diensten aan verschillende partijen, waaronder TikTok, Microsoft en Salesforce, aldus de klacht.

De telefoongegevens waar TeleSign gebruik van maakt zouden in het geheim van het Belgische BICS afkomstig zijn. BICS, dat vroeger als Belgacom International Carrier Services bekend stond, levert wereldwijd spraak- en datatransmissiediensten aan honderden telecomproviders in Afrika, Azië, Europa, het Midden-Oosten en de VS. Lokale telecombedrijven maken gebruik van BICS om hun internationaal telefoonverkeer af te handelen, sms'jes te versturen, en VoIP of mobiel internet aan te bieden. Zelf omschrijft BICS zich als "het communicatieplatformbedrijf in het hart van het communicatie-ecosysteem."

Op basis van de BICS-gegevens genereert TeleSign reputatiescores, claimt noyb. TeleSign geeft elke mobiele telefoongebruiker een vertrouwensscore tussen de nul en driehonderd punten. Gebaseerd op deze score kunnen klanten van TeleSign bijvoorbeeld bepalen of gebruikers zich op een platform kunnen registreren of eerst een sms-verificatie moeten uitvoeren. TeleSign verifieert meer dan vijf miljard unieke telefoonnummers per maand. "Wat de helft van de mobiele gebruikers ter wereld is", aldus noyb.

"Je telecomprovider stuurt waarschijnlijk data naar BICS dat het weer doorstuurt naar TeleSign. TeleSign genereert een 'vertrouwensscore' over je en verkoopt telefoongegevens aan derde partijen zoals Microsoft, Salesforce en TikTok, zonder dat iemand wordt geïnformeerd of toestemming geeft", stelt Schrems. Volgens noyb is het in het geheim verwerken van telecomdata van miljarden mobiele telefoongebruikers in strijd met Europese en internationale privacywetgeving.

Aangezien BICS een Belgisch bedrijf is heeft noyb bij de Belgische privacytoezichthouder de klacht ingediend. Die kan BICS dwingen om het doorgeven van data aan TeleSign te stoppen en een boete van 236 miljoen euro opleggen, wat vier procent van de wereldwijde omzet van de Proximus Groep is, waar BICS en TeleSign onderdeel van uitmaken.