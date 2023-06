Kuipers: niet gelukt EU te overtuigen van opt-in voor delen medische data

De Tweede Kamer gaf minister Kuipers vorig jaar de opdracht om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens van Nederlanders alleen via een opt-in binnen de Europese Unie mogen worden gedeeld, maar het is niet gelukt de andere lidstaten te overtuigen, zo laat de bewindsman weten. Wat de gevolgen hiervan zijn voor privacy, medisch beroepsgeheim en toegang tot de zorg en hoe hiermee moet worden omgegaan wordt nog onderzocht.

De Europese Commissie kwam vorig jaar met het plan voor de invoering van de European Health Data Space (EHDS), een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken. Daarnaast zorgt de EHDS ervoor dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming.

Kuipers liet vorige maand nog weten dat de onderhandelingen in Brussel over de EU-brede medische dossiers nog in volle gang zijn. Afgelopen september kwam PVV-Kamerlid Agema met een motie waarin de regering werd opgeroepen om een opt-in voor de EHDS te waarborgen. Medische gegevens van Nederlanders zouden alleen na een uitdrukkelijke toestemming mogen worden gedeeld. De motie werd met 104 stemmen voor en 46 stemmen tegen aangenomen. D66, PvdA, GroenLinks, Volt, BIJ1, Fractie Den Haan en Gündogan stemden tegen.

De vaste commissie voor Volksgezondheid stelde de minister onlangs nog de vraag of hij bereid is vast te houden aan het opt-in principe op nationaal en Europees niveau bij het delen van medische gegevens. "Op basis van de ingediende en aangenomen motie Agema om het opt-in beginsel in de EHDS te waarborgen, is mijn inzet geweest om andere lidstaten te overtuigen van een opt-in in het EHDS-voorstel", reageert de minister.

De inzet van Kuipers heeft echter niet geleid tot een opt-in. "Zoals reeds aan uw Kamer is medegedeeld, is gebleken dat er bij andere lidstaten geen draagvlak is voor een volledige opt-in binnen de EHDS voor het grensoverschrijdend uitwisselen van elektronische gezondheidsgegevens", voegt Kuipers toe.

De minister zegt op dit moment te kijken welke waarborgen gewenst zijn om eventuele negatieve effecten van het EHDS-voorstel op de privacy, medisch beroepsgeheim, toegang tot de zorg en zeggenschap van cliënten tegen te gaan of te minimaliseren. Dit is precies hetzelfde wat Kuipers een maand geleden ook al meldde, toe hij berichtte dat de EU-Raad tegen een opt-in is.