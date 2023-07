Yesilgöz: belangrijk om toegang tot versleuteld chatverkeer te krijgen

Het is belangrijk dat er mogelijkheden zijn om onder bepaalde omstandigheden toegang tot versleuteld chatverkeer te krijgen, zo stelt demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van het CDA over de rol die end-to-end encryptie speelt bij het delen van beelden van kindermisbruik. "Vanwege het wijdverbreide gebruik van end-to-end-encryptie voor berichtenverkeer is het lastig om een compleet beeld te hebben van de hoeveelheid materiaal dat via dergelijk berichtenverkeer wordt gedeeld", antwoordt de minister.

Ze wijst vervolgens naar een rapport van de Internet Watch Foundation waarin wordt geclaimd dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van dergelijke versleutelde chatdiensten voor het delen van beeldmateriaal. "Daarom is het van belang dat er mogelijkheden zijn om onder bepaalde omstandigheden toegang tot dit berichtenverkeer te krijgen, onder passende voorwaarden en waarborgen", voegt Yesilgoz toe.

Decryptiebevel

CDA-Kamerleden Kuik en Slootweg die de Kamervragen indienden wilden ook weten welke mogelijkheden de Nederlandse opsporingsdiensten hebben om verspreiding van kindermisbruikmateriaal via versleutelde end-to-end encryptie een halt toe te roepen. "De opsporingsdiensten zijn, in de meeste gevallen, sterk afhankelijk van de wijze waarop versleutelde communicatiediensten de verspreiding van dergelijk materiaal zélf trachten te voorkomen op hun platform", reageert Yesilgöz.

De minister voegt toe dat wanneer er een vermoeden bestaat dat een persoon in bezit is van misbruikmateriaal, opsporingsdiensten in bepaalde gevallen toegang hiertoe kunnen krijgen. "Meestal gaat het dan om toegang tot individuele apparaten, bijvoorbeeld middels een ontsleutelbevel of de bevoegdheid om binnen te dringen in een geautomatiseerd werk, zoals opgenomen in de Wet Computercriminaliteit III."

"De opsporing kan in theorie gebruik maken van het decryptiebevel (art. 126nh lid 1) en de hackbevoegdheid (art. 126nba). We zien dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit is te verklaren doordat deze bevoegdheden niet zomaar mogen worden ingezet", lieten onderzoekers van de NHL Stenden Hogeschool, de Open Universiteit en de Politieacademie in een eerder dit jaar verschenen rapport weten.

Ook de minister merkt op dat de hackbevoegdheid en decryptiebevel niet zomaar zijn in te zetten. "Deze middelen zijn - gelet op de inbreuk die de inzet maakt op de grondrechten - alleen onder strenge voorwaarden inzetbaar, en de uitkomsten zijn afhankelijk van een (grote) set van externe factoren."