Britse politiekorpsen lekken data van slachtoffers, verdachten en getuigen

Twee Britse politiekorpsen hebben door een fout de gevoelige, persoonlijke gegevens gelekt van meer dan twaalfhonderd mensen die slachtoffer van een misdrijf zijn geworden, hiervan worden verdacht of getuige waren. Net als met het gevoelige datalek dat de Noord-Ierse politie trof gingen ook de politiekorpsen van Norfolk en Suffolk de fout in met het verwerken van een Freedom of Information Request. Dit is de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet open overheid (Woo) die het recht op informatie regelt over alles wat de overheid doet.

De politiekorpsen hadden een verzoek ontvangen voor het verstrekken van misdaadcijfers, maar door een "technisch probleem" werd er ook ruwe data aan de verstrekte bestanden toegevoegd. "De data was verborgen voor iedereen die de bestanden opende, maar had niet toegevoegd mogen worden", aldus een verklaring. Het gaat om persoonlijke identificeerbare informatie van slachtoffers, getuigen en verdachten, alsmede omschrijvingen van het misdrijf. De misdrijven hebben vooral te maken met huiselijk geweld, zedendelicten, mishandelingen, diefstallen en haatdelicten.

De politiekorpsen zeggen dat ze alle getroffen individuen gaan informeren. Dat zal worden gedaan via brief, telefoon en in sommige gevallen in persoon. Het proces zou eind september moeten zijn afgerond. De Britse privacytoezichthouder ICO heeft een onderzoek aangekondigd. "De potentiële impact van een dergelijk datalek doet ons eraan herinneren dat databescherming over mensen gaat", zegt Stephen Bonner van de ICO.