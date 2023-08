Minister: client-side scanning alleen proportioneel voor scannen afbeeldingen

Minister Yesilgöz heeft nog nooit één spannende foto met haar smartphone gemaakt of verstuurd, en ze heeft daar ook geen enkel begrip voor, want ze is te oud. Klassieke generatiekloof. Als ze jong was en aan sexting deed en wist dat er een false positive rate van 10% is waarbij de false positives worden verstuurd naar een gebouw in Den Haag waar onderbetaalde anonieme mannen haar naaktfoto's beoordelen, dan zou ze hier wel anders in staan. Vooral als keer op keer blijkt dat onderbetaalde mannen de neiging hebben om "werk mee naar huis" te nemen, en te delen met hun vrienden.



Frustrerend dit soort politieke kortzichtigheid waarbij de bredere gevolgen en behoeften van de samenleving als geheel niet in overweging worden genomen. Dit gaat weer leiden tot ontevredenheid en gebrek aan vertrouwen in de politiek.



De echte criminelen zijn natuurlijk het eerste weg bij CSS apps. Daarna nerds die niet van spyware houden; die compileren hun eigen messengers. Als laatste volgen de mensen die niet over de technische vaardigheden of het geduld beschikken om een app te compileren, maar wel wensen de spyware te verwijderen. Die gaan dan voorgecompileerde apps van derden installeren. En daar maken hackers dan weer misbruik van, door droppers en backdoors mee te compileren. Dit zal het grootste onbedoeld door de politiek veroorzaakte beveiligings-incident worden.