Kamercommissie bespreekt voorstel voor rondetafelgesprek client-side scanning

De vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer bespreekt aanstaande woensdag een voorstel voor een rondetafelgesprek over de techniek, impact en effectiviteit van client-side scanning, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd. De Europese Commissie wil aanbieders van chatapps verplichten dit in te voeren en het demissionaire kabinet is hier voorstander van.

Het rondetafelgesprek is een verzoek van D66 en PVV. "Verzoek voor het organiseren van een rondetafelgesprek is gehonoreerd. De leden Dekker-Abdulaziz (D66) en Van Weerdenburg (PVV) vormen de voorbereidingsgroep. Zij zullen een uitgewerkt voorstel maken ter bespreking in een eerstvolgende procedurevergadering na het zomerreces", zo stond in de besluitenlijst van de commissie van afgelopen juli. Het voorstel is nu opgesteld en zal woensdag door de commissie worden besproken. Wanneer het rondetafelgesprek zal plaatsvinden en welke experts hiervoor worden uitgenodigd is nog niet bekend.

Eind juni vond er overleg plaats tussen de vaste commissie en minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid. De commissieleden hadden kritiek op het niet uitvoeren van een motie over client-side scanning, omdat tal van experts, bedrijven en burgerrechtenbewegingen juist waarschuwen voor de risico's van client-side scanning. Minister Yesilgoz liet weten dat er ook experts zijn die wel voorstander zijn.

Naast Brussel wil ook de Britse overheid client-side scanning gaan invoeren. Vorige week stelde de Britse minister Stephen Parkinson dat chatdiensten niet door toezichthouder Ofcom kunnen worden verplicht om client-side scanning toe te passen zolang de technologie niet bestaat om dat op een manier te doen die nauwkeurig is en met privacywaarborgen is omgeven. Critici reageerden dat het plan hiermee alleen wordt uitgesteld en niet afgesteld.