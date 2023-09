NRC: Belastingdienst verzamelde op grote schaal persoonlijke informatie burgers

De Belastingdienst verzamelde op grote schaal persoonlijke informatie van burgers, onder andere wat die op internet deelden. De fiscus wist dat het scrapen van online gegevens 'onderwerp van discussie' was en in een aantal gevallen ook door de Autoriteit Persoonsgegevens was verboden. Dat meldt NRC vandaag.

De informatie die de Belastingdienst verzamelde werd opgeslagen in een database genaamd Risico Analyse Model (RAM). De database werd volgens interne rapportage gebruikt voor ‘profiling’ en het detecteren van 'verwonderadressen', waar volgens de verzamelde data sprake was van mogelijk afwijkende gedragspatronen. De gegevens die de fiscus gebruikte waren uit tientallen bronnen, binnen en buiten de overheid, afkomstig.

Het ging om algemene persoonsgegevens zoals adres en leeftijd, maar ook informatie over iemands (fiscale) partner, de begindatum van de relatie, de nationaliteit van de partner, hoe vaak iemand in de systemen van de Belastingdienst inlogde of bezwaarschriften indiende, alle gegevens over inkomen, vermogen en schuld, hoeveel auto’s, beleggingen en vastgoed iemand had.

Informatie uit het systeem kon zonder controle worden geëxporteerd naar Excel-sheets en meegenomen op eigen usb-sticks. Wie het systeem gebruikte en voor welke informatie werd niet bijgehouden. In een interne analyse erkent de fiscus dat de 'rechtsgrond' voor de verwerking van gegevens die door middel van scraping zijn verkregen juridische lastig is. Het systeem wordt bij de invoering van de AVG in mei 2018 uitgeschakeld.

"In januari 2021 is ontdekt dat (een deel van de) RAM-data na het uitzetten nog beschikbaar is geweest in een analyse-omgeving. Deze omgeving was toegankelijk voor minstens twintig medewerkers van verschillende directies. Ook buiten deze omgeving is na mei 2018 nog (beperkt) gebruik gemaakt van RAM-databases. Dit had niet mogen gebeuren en de autorisaties voor het gebruik van de omgeving zijn in januari 2021 ingetrokken", zo liet demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën afgelopen maart aan de Tweede Kamer weten (pdf). Er is een extern onderzoek naar het systeem aangekondigd.