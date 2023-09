LeasePlan Bank mag disclaimer op papieren rekeningafschriften laten staan

De LeasePlan Bank mag de disclaimer op papieren rekeningafschriften, dat er geen rechten aan het overzicht kunnen worden ontleend, laten staan. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld in een zaak die een klant van de bank had voorgelegd. De klant heeft sinds 2018 een spaarrekening bij de bank. Op geprinte rekeningoverzichten plaatst LeasePlan Bank standaard de disclaimer: "Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen."

De klant vroeg vervolgens aan de bank hoe hij over een document kan beschikken zonder dit ‘voorbehoud’. De bank reageerde dat de disclaimer op geprinte rekeningoverzichten staat omdat deze overzichten gegenereerd worden uit een systeem en er mogelijker bij een it-storing een fout kan ontstaan bij het uitdraaien ervan. De kans op foutieve gegevens moeten door een dergelijke disclaimer worden gedekt, aldus de bank. De bank heeft daarbij aangegeven afhankelijk te zijn van technische voorzieningen en verwezen naar wat daarover in de algemene voorwaarden staat.

De klant is het er niet mee eens dat de bank de disclaimer op geprinte rekeningoverzichten plaatst. Hij vindt dat hij er vanuit moet kunnen gaan dat de door de bank verstrekte gegevens juist zijn en dat de bank ervoor moet zorgen dat haar it-voorzieningen betrouwbaar zijn met als gevolg dat een dergelijk voorbehoud niet gemaakt hoeft te worden. De klant vorderde dan ook dat de bank stopt met het plaatsen van de disclaimer.

Het Kifid wijst voor zijn beoordeling naar de algemene voorwaarden waarin staat dat als een klant het niet eens is met een opgave van de bank zoals bijvoorbeeld een rekeningafschrift, hij daar bezwaar tegen kan maken. En dat de hieraan verbonden regels inhouden dat een rekeningafschrift geldt als te zijn goedgekeurd als daartegen niet binnen 13 maanden na de opgave een bezwaar door de bank is ontvangen. Dit houdt volgens het klachteninstituut in dat klanten de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen tegen de juistheid van een geprint rekeningafschrift.

Net als de bank vindt ook het Kifid dat deze mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de juistheid van een geprint rekeningafschrift niet door de geplaatste disclaimer wordt beperkt of anderszins wordt gewijzigd. De klacht van de klant wordt dan ook ongegrond verklaard en zijn vordering afgewezen (pdf).