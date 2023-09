TikTok krijgt boete van 345 miljoen euro wegens overtreden AVG

Video-app TikTok heeft van de Ierse privacytoezichthouder DPC een boete van 345 miljoen euro gekregen wegens het overtreden van de AVG. Volgens de DPC voldeed TikTok niet aan de vereisten als het gaat om het verwerken van de gegevens van kinderen. Zo waren accounts van kinderen standaard openbaar. Daardoor kon iedereen die video’s zien, niet alleen hun vrienden.

Verder was ‘Family Pairing’ slecht ingericht. Deze feature moet volwassenen controle geven over de accountinstellingen van een kind. Er werd echter niet gecontroleerd of de volwassene die aan het kinderaccount werd gekoppeld ook een ouder of voogd was. Tevens gaf TikTok geen duidelijke informatie aan kinderen over de instellingen van hun account. Hierdoor wisten kinderen bijvoorbeeld niet wat de gevolgen waren van de standaardinstelling ‘publiek’ bij video’s.

Nederlands onderzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) startte in mei 2020 een onderzoek naar TikTok. In 2021 heeft de AP op basis van dit onderzoek alleen een boete van 750.000 euro kunnen opleggen aan TikTok omdat het bedrijf de privacyverklaring in het Engels aanbood aan Nederlandse kinderen. In het onderzoek van de AP kwamen destijds echter meer privacyproblemen aan het licht, vergelijkbaar met wat nu blijkt uit het Ierse onderzoek.

De Nederlandse toezichthouder heeft de DPC toen officieel verzocht om een onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze AP-bevindingen. De reden voor dit verzoek van de AP was dat TikTok zich in juli 2020 met een Europees hoofdkantoor heeft gevestigd in Ierland. Hierdoor was de Autoriteit Persoonsgegevens voor een groot deel van de onderzoeksbevindingen niet meer bevoegd een besluit te nemen. Op basis van het verzoek van de AP stelde de DPC een eigen onderzoek in, met de boete van 345 miljoen euro tot gevolg.

"Deze zaak laat zien hoe de privacytoezichthouders in Europa samen een vuist maken tegen grote techbedrijven die de privacy schenden", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Ook wanneer die bedrijven tijdens een onderzoek een hoofdkantoor openen in een ander Europees land."