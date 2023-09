Demonstraties voor en tegen invoering van client-side scanning

Was er gisteren een demonstratie in Brussel voor de invoering van client-side scanning, zondag 1 oktober staat er in Amsterdam een demonstratie tegen het plan van de Europese Commissie gepland. Brussel wil aanbieders van chatapps kunnen verplichten om de inhoud van de berichten die hun gebruikers versturen te controleren en indien nodig door te sturen voor verdere controle.

Het plan van Brussel heeft steun van verschillende organisaties, zoals de Brave Movement en Child Safety in Europe, een coalitie van meer dan zestig organisaties die zich inzet tegen kindermisbruik. De organisaties trokken gisteren naar het Europees Parlement om aandacht voor het scanplan van de Europese Commissie te vragen. Daarbij wijzen de organisaties in een persbericht ook naar Europees onderzoek (pdf) waaruit zou blijken dat veel EU-burgers voor client-side scanning zouden zijn.

Volgens het onderzoek is ook een meerderheid van de Nederlanders hier voorstander van. Op de vraag 'In hoeverre bent u voor of tegen de volgende maatregelen' is 53 procent van de Nederlanders voor detectie van misbruikmateriaal in end-to-end versleutelde berichten. In de vraagstelling wordt echter nergens vermeld dat dit inhoudt dat alle berichten van alle burgers worden gecontroleerd.

Demonstratie op de Dam

Burgerrechtenbewegingen en experts hebben al lange tijd gewaarschuwd voor de risico's van client-side scanning, zoals de mogelijkheid voor vergaande controle en censuur, waarbij de autoriteiten ook andere onderwerpen kunnen aangeven waarop moet worden gecontroleerd. Op zondag 1 oktober zullen vertegenwoordigers van de internationale Piratenpartij in het Europees parlement en burgerrechtenorganisaties op de Dam in Amsterdam tegen client-side scanning demonstreren.

De tegenstanders waarschuwen dat algoritmen voor berichten- en chatcontrole volledig legale vakantiefoto’s van bijvoorbeeld kinderen op het strand markeren als kinderporno. Ook wijzen ze naar cijfers van de Zwitserse politie, waaruit blijkt dat 86 procent van alle door machines gegenereerde rapporten ongegrond zijn. Daardoor lopen gebruikers het risico om ten onrechte te worden aangegeven en onderzocht.

"Het zonder verdenking scannen van alle digitale communicatie is bovendien een grove inbreuk op onze grondrechten. Hieronder valt het recht op de bescherming van het privé- en gezinsleven, inclusief de vertrouwelijkheid van communicatie (het briefgeheim); het recht op bescherming van persoonsgegevens; en de vrijheid van meningsuiting en informatie", zo laten ze verder weten.