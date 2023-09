Canadees geboorteregister lekt gegevens van 3,4 miljoen personen

Een Canadese overheidsinstantie die informatie bijhoudt over zwangerschappen en pasgeborenen heeft de informatie van 3,4 miljoen personen gelekt. De gegevens werden eind mei gestolen via een zerodaylek in de MOVEit Transfer, een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen.

Een zerodaylek in deze software werd eind mei bij een wereldwijde aanval gebruikt, waarbij criminelen achter de Clop-ransomware toegang tot de MOVEit-servers van inmiddels duizend organisaties kregen en daarbij allerlei gegevens buitmaakten. Op de eigen website publiceert de Clop-groep vervolgens de namen van getroffen organisaties. Als het gevraagde losgeld niet wordt betaald dreigt de groep de gestolen data te publiceren.

Volgens securitybedrijf Emsisoft zijn bijna 2100 organisaties en bedrijven slachtoffer van de aanval geworden, waarbij gegevens van 62 miljoen personen zijn gestolen. Better Outcomes Registry & Network (BORN) Ontario is één van de nieuwste slachtoffers die naar buiten treedt. De Canadese overheidsinstantie laat in een persbericht weten dat bij de aanval gegevens van 3,4 miljoen mensen zijn gestolen, voornamelijk van personen die zwangerschapszorg zochten en pasgeborenen. De gegevens dateren van 2010 tot en met mei 2023. Naar aanleiding van het datalek is BORN Ontario gestopt met het gebruik van MOVEit Transfer.