Mozilla lanceert Firefox 118 met geautomatiseerde, lokale webvertalingen

Mozilla heeft vandaag Firefox 118 gelanceerd die websites en andere webcontent lokaal kan vertalen, waarbij de vertaalde tekst op de computer blijft en niet naar de cloud gaat, zoals bij andere browsers het geval is. Dat laat Mozilla in de release notes van de nieuwe Firefox-versie weten. Het is mogelijk om talen naar het Bulgaars, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees en Spaans te vertalen. Met de ingebouwde vertaling hoeven gebruikers ook geen browser-extensie meer te gebruiken, zoals eerder het geval was.

Verder maakt Web Audio in Firefox nu gebruik van een wiskundige library om de Fingerprint Protection te verbeteren en zo tracking van gebruikers te voorkomen. Daarnaast zijn er negen kwetsbaarheden verholpen waarvan Mozilla vermoedt dat ze met voldoende moeite zijn te misbruiken om willekeurige code op de systemen van gebruikers uit te voeren. Updaten naar de nieuwe Firefox-versie kan via de automatische updatefunctie of Mozilla.org.