Minister: rechtszaak geen reden om uitvraag data ggz-patiënten te stoppen

De rechtszaak die ggz-patiënten, psychiaters, psychologen en drie maatschappelijke organisaties tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn gestart over het opvragen van gegevens van ggz-patiënten is geen reden om de data-uitvraag te stoppen, zo stelt demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg. Dat heeft de bewindsvrouw laten weten op Kamervragen van de SP (pdf).

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli door de NZa verplicht om informatie over iedere patiënt aan te leveren. Het gaat daarbij om zeer vertrouwelijke informatie over bijvoorbeeld angststoornissen, agressieproblemen, alcohol- en drugsgebruik, depressies en seksuele problemen. Gegevens worden standaard verzameld en patiënten moeten actief bezwaar tegen de dataverzameling maken.

Begin juli stelde de Consumentenbond dat de NZa te weinig gedaan heeft om patiënten over de maatregel te informeren, wat in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de NZa is de informatie nodig om meer inzicht te geven in de benodigde zorg en om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten. De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, bestaande uit ggz-patiënten, psychiaters, psychologen en drie maatschappelijke organisaties, kondigde eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen deze regelgeving.

Volgens de actiegroep is het aanleveren van informatie uit de spreekkamer in strijd met het medisch beroepsgeheim. Begin deze maand werd de NZa door de actiegroep gedagvaard wegens haar plan om vragenlijsten over de problematiek van ggz-cliënten op te eisen uit de spreekkamer van psychologen en psychiaters. SP-Kamerlid Dijk vindt dat deze rechtszaak voldoende signaal geeft dat er over dit onderwerp een maatschappelijk debat gevoerd zou moeten worden en dat een (tijdelijke) stop op de data-uitvraag door de NZa hierbij gepast is.

Dijk wilde weten of de minister het hiermee eens is. "Nee, daar ben ik het niet mee eens", antwoordt Helder. Ze stelt dat de NZa in overeenstemming met de wet- en regelgeving handelt, binnen de gestelde wettelijke kaders van het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens. "De data-uitvraag voor zorgvraagtypering door de NZa is op dit moment onderwerp van een gerechtelijke procedure. De NZa heeft mij laten weten dat zij in afwachting is van de uitspraak van de rechter", voegt ze toe.

Onlangs kwam het tv-programma Argos met het bericht dat de NZa de Autoriteit Persoonsgegevens onvoldoende heeft ingelicht over het plan om gevoelige gegevens van ggz-patiënten te verzamelen. "Het gaat hier om een adviesaanvraag van de NZa aan de AP. De NZa heeft hierbij aangegeven alle relevante stukken gedeeld te hebben met de AP. Daarmee is er voor de NZa geen reden om nog een adviesaanvraag bij de AP aan te vragen", laat Helder daarover weten.