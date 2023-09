KNVB wil met slimme technologie gedrag supporters voorspellen en beïnvloeden

De KNVB wil met slimme technologie het gedrag van supporters voorspellen en beïnvloeden en verwacht dat door de komst van de digitale meldplicht die vaker zal worden opgelegd. Dat staat in een nieuw rapport met de titel 'Ons voetbal is van iedereen - Plan van aanpak 2023-2025', waarmee de voetbalbond racisme en discriminatie in voetbalstadions wil aanpakken (pdf).

Zo wil de KNVB discriminerende en kwetsende spreekkoren in stadions bestrijden met slimme technologie. Zo zijn bedrijven gevraagd om 'passende technische oplossingen' te ontwikkelen die vroegtijdig signalen en uitingen van discriminatie en racisme vastleggen. Inmiddels zijn verschillende oplossingen al getest in stadions met publiek. De oplossingen die de KNVB noemt zijn onder andere gericht op het voorspellen en beïnvloeden van het gedrag van supporters.

Meldplicht

Een ander technisch onderdeel waar de KNVB veel van verwacht is de digitale meldplicht. Daarmee kan een meldplichtige aantonen dat hij zich op een bepaald tijdstip niet in een verboden gebied bevindt, bijvoorbeeld het gebied waar een voetbalstadion in ligt. "Met het ontwikkelen van deze faciliteit worden praktische en juridische bezwaren tegen het opleggen van een (fysieke) meldplicht weggenomen. De verwachting is dat de meldplicht hierdoor vaker zal worden opgelegd", aldus de voetbalbond.

Er is inmiddels gewerkt aan de ontwikkeling van een digitale meldfaciliteit. Zo is er een prototype van een app opgeleverd waarmee beveiligingstesten zijn gedaan. Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar de technische, juridische en operationele en financiële haalbaarheid van een meldfaciliteit, onder meer door het starten van een praktijkexperiment in een aantal gemeenten. "Als alle randvoorwaarden vervuld zijn, is het doel deze faciliteit landelijk in te voeren. Er wordt op gekoerst om in 2023 nog te starten met dit experiment", zo staat in het rapport vermeld.