Spaans luchtvaartbedrijf via malafide LinkedIn-recruiter besmet met malware

Een Spaans luchtvaartbedrijf is via een malafide LinkedIn-recruiter besmet geraakt met malware, afkomstig van de Lazarus Groep, zo meldt antivirusbedrijf ESET. De 'recruiter' benaderde personeel van het luchtvaartbedrijf een deed zich daarbij voor als een recruiter van Meta. Als onderdeel van het sollicitatieproces moesten de benaderde medewerkers twee programmeeropdrachten uitvoeren. De twee aangeboden bestanden, Quiz1.exe en Quiz2.exe, waren in werkelijkheid malware.

De aan Noord-Korea gelieerde Lazarus Group heeft in het verleden vaker aangevallen op organisaties uitgevoerd waarbij ze zich voordeden als recruiter. Dergelijke aanvallen zijn nog altijd zeer succesvol, zo stellen de onderzoekers. "We hebben een nieuwe Lazarus-aanval beschreven die begon op LinkedIn, waar malafide recruiters hun potentiële slachtoffers benaderen die bedrijfscomputers voor persoonlijke doeleinden gebruikten. Hoewel het bewustzijn over dergelijke aanvallen groot zou moeten zijn, is het succespercentage van deze aanvallen nog altijd niet gedaald naar nul."