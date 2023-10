ACM verklaart alle bezwaren van Apple tegen dwangsombesluit ongegrond

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft alle bezwaren van Apple tegen de eerder door de toezichthouder opgelegde last onder dwangsom afgewezen. In augustus 2021 kreeg Apple een last onder dwangsom van de ACM opgelegd omdat het misbruik maakte van haar machtspositie door onredelijke voorwaarden op te leggen aan datingappaanbieders die van de App Store gebruikmaken.

De overtredingen werden niet door Apple op tijd verholpen, waarop het bedrijf voor een totaalbedrag van vijftig miljoen euro aan dwangsommen moest betalen. De ACM stelde verschillende overtredingen in de voorwaarden van Apple vast: het verplicht gebruik van Apples eigen betaalsysteem voor digitale diensten en dat er niet naar andere betaalmogelijkheden buiten de App Store mag worden verwezen. Volgens de ACM zijn deze twee onderdelen en een ander onderdeel van de App Store-voorwaarden onredelijk ten opzichte van datingappaanbieders.

Een onderneming met een machtspositie als Apple mag op grond van Europese en Nederlandse concurrentieregels geen onredelijke voorwaarden hanteren. Apple maakte bezwaar tegen het dwangsombesluit en stapte naar de voorzieningenrechter, maar die wees het verzoek af om schorsing van het besluit ten aanzien het gebruik van het eigen betaalsysteem en niet mogen wijzen naar andere betaalmogelijkheden.

Inmiddels heeft Apple dit deel van haar voorwaarden gewijzigd en daarmee voldaan aan de eisen van de ACM. De rechter schorste wel het deel van het besluit tegen een derde onderdeel van de App Store-voorwaarden. Daarover mocht de ACM ook niet publiceren. Op 13 juli van dit jaar besloot de ACM dat alle bezwaren van Apple ongegrond zijn. De ACM blijft van oordeel dat alle drie de onderdelen van de voorwaarden onredelijk zijn.

Apple heeft het derde onderdeel van de voorwaarden waarop het dwangsombesluit betrekking heeft nog niet opgelost. Over dat deel van het dwangsombesluit zal de ACM – in lijn met het oordeel van de voorzieningenrechter – nu niet publiceren omdat een nieuwe voorlopige voorzieningenprocedure tot ongewenste vertraging zou leiden. Apple heeft inmiddels tegen het besluit op bezwaar van 13 juli beroep ingesteld. Als de bodemrechter de ACM in het gelijk stelt, dan gaat de ACM over tot handhaving en publicatie van het geschorste onderdeel van het besluit.