Kuipers wil data medische dossiers sneller in persoonlijke gezondheidsomgeving

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid wil dat gegevens uit de medische dossiers van burgers sneller en completer in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beschikbaar worden. Hiervoor is de ontwikkeling van een publieke generieke inzagefunctie, een vorm van basis PGO, noodzakelijk, zo laat de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer weten (pdf).

Via een persoonlijke gezondheidsomgeving is het mogelijk om eigen gezondheidsgegevens via een app of website te beheren. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige. Kuipers liet vorig jaar weten dat hij vol op de persoonlijke gezondheidsomgeving wil inzetten. Het aantal Nederlanders met een PGO is echter laag. Voor heel 2022 waren dat er negentigduizend. Eerder dit jaar kondigde de minister aan dat hij wil komen tot een versnelling in de PGO-aanpak.

"In de zomer is gewerkt aan de uitwerking van scenario’s om de knelpunten op te lossen en te komen tot meer regie en betere inzage van gegevens", aldus de minister. Eén van de oplossingen die Kuipers wil invoeren is de ontwikkeling van een generieke inzagefunctie. Daarmee wordt de data voor alle burgers op dezelfde manier toegankelijk gemaakt, maar niet centraal opgeslagen, legt de bewindsman uit.

De inzagefunctie heeft volgens de minister als voordeel dat data en functionaliteiten beter kunnen worden gescheiden. Daarnaast moet het ervoor zorgen dat in de toekomst er beter kan worden aangesloten op oplossingen die voor andere vormen van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg worden ontwikkeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om digitale zorgtoepassingen of het secundair gebruik van medische data van burgers.

"Om tot meer snelheid te komen zal daarbij worden bezien waar op kortere termijn en al dan niet vooruitlopend op een oplossing met gestructureerde data gebruik kan worden gemaakt van minder gestructureerde data (zoals pdf’s). Data die al wel goed gestandaardiseerd en gestructureerd zijn of dat binnenkort worden, dienen nog steeds als zodanig te worden ontsloten en kunnen dan ook makkelijker worden hergebruikt", laat Kuipers verder weten.

Hoe de inzagefunctie er precies komt uit te zien wordt nog onderzocht. Wel is al duidelijk dat voor een publieke generieke inzagefunctie, het mogen verwerken van gezondheidsgegevens en het mogen gebruiken van het Burgerservicenummer in een inzagefunctie een wettelijke basis nodig is. "Er is begonnen met het onderzoeken, uitwerken en opstellen van een transitiepad naar de nieuwe situatie", merkt de minister op, die toevoegt dat het juridische traject om zorggegevens wettelijk te mogen ontsluiten via een inzagefunctie waarschijnlijk enkele jaren in beslag zal nemen.