Vijf ING-klanten kregen door systeemfout toegang tot rekening andere klanten - update

Een klant van ING heeft door middel van een systeemfout toegang tot de rekening van een andere klant gekregen. De klant logde door middel van Face ID in op de ING-app, maar kreeg daarbij niet zijn eigen rekeninggegevens te zien, maar die van een andere klant. De klant maakte screenshots en informeerde de bank. Tegenover het Financieele Dagblad deed hij zijn verhaal. ING bevestigt het voorval en stelt dat het door een ‘fout in het systeem’ is veroorzaakt.

"Tot mijn grote verbazing zag ik daar álle financiële gegevens van deze persoon. Zijn uitgaven, zijn inkomsten, zijn hypotheek, de spaarrekeningen van de kinderen, alles. Ik kon zelfs diens gegevens wijzigen of de rekening opzeggen. Dat zoiets mogelijk was, voelde heel ongemakkelijk", zo laat de klant aan de krant weten. ING stelt dat het probleem is opgelost. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt, alsmede of dit soort incidenten vaker voorkomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt vaker melding van dergelijke situatie te krijgen. "Het komt af en toe voor dat bij digitaal inloggen er verkeerde klantgegevens verschijnen. Dat beperkt zich overigens niet tot banken maar het kan bijvoorbeeld ook bij een pensioenverzekeraar gebeuren", aldus een woordvoerder aan het FD.

Update

ING liet in eerste instantie weten dat het om een uniek geval ging waarbij een klant de rekening van een andere klant kon zien en geld overmaken. Dat blijkt niet zo te zijn. De bank laat nu tegenover de NOS weten dat vijf klanten slachtoffer van dezelfde systeemfout werden. "Het kwam door een verandering die we hebben doorgevoerd in het systeem en we nu hebben teruggedraaid," aldus een woordvoerder van ING. "We voeren continu veranderingen door, allemaal technische zaken aan de achterkant van het systeem, waar de klanten helemaal niets van zien." Details zijn niet door de bank gegeven. Ook doet de bank geen uitspraken of er misbruik van de fout is gemaakt.