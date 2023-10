Privacyexpert dient klacht in tegen adblocker-detectie YouTube

Voor een ieder die hier ook last van heeft: de combinatie uBlock Origin met daaraan toegevoegd de Fanboy's Annoyances filter list (in UBO: tandwieltjes om dashboard te openen, dan Filter Lists, onderin Import en daar dan https://secure.fanboy.co.nz/fanboy-annoyance.txt in pasten) lijkt goed te werken om deze popups te blokkeren. Ik gebruik het zelf met Firefox, hoe het zit in Chrome weet ik niet; ik lees dat google in Chrome het aantal rules wil beperken dat adblockers kunnen toepassen en ik weet niet of dat al is doorgevoerd in recente versies.



Overweeg bij het blocken van Ads altijd om je favoriete content creators te ondersteunen door merchandising te kopen, sponsors te bekijken of via bijvoorbeeld Patreon.