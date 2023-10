Minister: zorgen over grote aantal verkeerd afgestelde camera's

Door Anoniem: Mijn achterbuurvrouw heeft een camera aan haar dakkapel hangen.

Vanuit mijn tuin keek ik recht in de lens van haar camera.

De muur opgehoogd met gaas en hedera geplant.

Ik zie haar camera nu niet meer en zij kan mij niet meer zien als ik in de tuin ben.

Maar die camera hangt er en ziet veel meer dan alleen haar eigen tuin en zo hangen er duizenden camera’s in Nederland die meer zien dan wenselijk is.

Ik noem het hysterisch gedrag van angstige mensen die denken dat ze nu veilig zijn want de camera waakt over hen.

Ja, want die camera kan iets doen als er een inbreker of brandstichter voor het huis staat.Geen idee wat. Van het dak vallen en die verdachte persoon een lel om de oren geven of zo.Hoezo "veilig".Nadat je huis geplunderd is of afgebrand (en de beowner hopelijk zonder alteveel schrammen weg heeft kunnen komen) kun je misschien met die beelden de dader opsporen. Als hij/zij herkenbaar genoeg is.Maar dan is het kalf van verdronken. :-)Hoort de minister niet maatregelen te nemen die met preventie te maken hebben?Ipv achteraf de dader proberen te pakken te krijgen.