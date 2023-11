Mozilla wil dat Brussel voorstel Europese digitale identiteit publiceert

Mozilla wil dat Brussel het voorlopige voorstel over de Europese digitale identiteit publiceert, aangezien hier binnenkort al een eerste stemming over plaatsvindt. Vorige week bereikten het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een voorlopig akkoord over de Europese digitale identiteit. Er volgen nu formele stemmingen over het plan, die voor deze maand, volgende maand en februari volgend jaar gepland staan.

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement stemt eind november over het overeengekomen voorstel. Volgende maand zal de Europese Raad dit doen, gevolgd door een plenaire stemming in het Europees Parlement in februari volgend jaar. De tekst van het voorstel is echter nog steeds niet openbaar, tot onvrede van Mozilla.

De Firefox-ontwikkelaar maakt zich grote zorgen over Artikel 45 van het voorstel, wat volgens Mozilla de veiligheid van versleutelde verbindingen op het web ondermijnt. Digitale rechtenbeweging epicenter.works stelde dat Brussel, na felle kritiek van techbedrijven, beveiligingsexperts en academici, aanpassingen aan het artikel heeft doorgevoerd, maar Mozilla maakt zich nog altijd grote zorgen over Artikel 45 en de gevolgen ervan.

De Europese Commissie stelde in een reactie op de kritiek dat het om een 'misverstand' ging en dat experts die het had gesproken stelden dat er geen risico is dat overheden hierdoor kunnen spioneren of de vertrouwelijkheid van versleutelde verbindingen in het geding is. Brussel heeft echter niet laten weten met welke experts het contact heeft gehad. Ook bij het voorstel voor client-side scanning, om zo alle chatberichten van burgers te controleren, wilde de Europese Commissie dit niet openbaar maken.

Mozilla wil nu dat het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie de uiteindelijke tekst voor de Europese digitale identiteit zo snel mogelijk openbaar maken, beveiligingsexperts voldoende tijd krijgen om het wetsvoorstel te bestuderen voordat er verdere actie wordt ondernomen en transparant zijn over welke experts er zijn geraadpleegd.