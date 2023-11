De verkiezingsprogramma's doorgelicht: wat willen politieke partijen met digitalisering?

De samenleving raakt steeds meer gedigitaliseerd, waarbij overheid en bedrijfsleven vaker inzetten op digitale diensten en contact, bijvoorbeeld in de zorg en onderwijs, het betaalverkeer en overheidsloketten. Miljoenen burgers hebben echter moeite met verdere digitalisering van de samenleving. Aanstaande woensdag gaat Nederland naar de stembus, maar wat zijn de politieke partijen van plan als het gaat om digitalisering?

Net als bij voorgaande verkiezingen heeft Security.NL de verkiezingsprogramma's doorgelicht. In een serie van drie delen kijken we naar wat de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten voor plannen hebben als het gaat om privacy, cybersecurity en digitalisering. Na het eerste deel over privacy en tweede deel over cybersecurity nu het derde en laatste deel over digitalisering.

In bepaalde gevallen is er voor de duidelijkheid gekozen om punten samen te vatten. De PVV maakt in het eigen programma geen melding van digitalisering en is daarom niet in het onderstaande overzicht opgenomen.

VVD - 'Ruimte geven. Grenzen stellen.'(pdf)

Voor Nederlanders in het buitenland maken we overheidsdiensten waar mogelijk digitaal toegankelijk.

Mobiele telefoons horen niet in de klas. Basis- en middelbare scholen staan telefoons alleen toe als dat nodig is voor de les, bijvoorbeeld voor het aanleren van digitale vaardigheden.

Ondersteunen leraren en schoolleiders bij digitale vaardigheden.

Toegankelijke huurregeling voor digitale leermiddelen voor kinderen.

We werken toe naar een digitale school voor kinderen die niet naar een fysieke school kunnen.

Iedere Nederlander moet toegang hebben tot glasvezel en/of snel internet.

Digitaal aanbieden van zorgdiensten.

Versterken digitale vaardigheden senioren en mensen met een beperking.

Groter aanbod van digitale ggz-zorg.

Recht om ook per post en telefoon contact met de overheid te hebben.

We zetten in op de online bibliotheek.

We leggen die algoritmen aan banden, die op socialemediaplatformen voorrang geven aan extremistische en polariserende content.

Algoritmen worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur.

Het gebruik van algoritmen in de publieke en private sector moet transparant zijn.

D66 - 'Nieuwe energie voor Nederland.' (pdf)

Minister van Digitale Zaken.

Extra parlementaire ondersteuning op het vlak van ICT en digitalisering.

Persoonlijk, offline contact met de overheid blijft altijd mogelijk.

Digitale zorg moet worden vastgelegd in richtlijnen. Waar nodig helpen we ouderen met digitale zorg, thuis of in verpleeghuizen.

Parlementaire controle op technologische toepassingen.

Overheid draagt actief bij aan ontwikkeling van open-source initiatieven voor discussieplatforms.

Experiment met een online platform voor politieke besluitvorming.

We investeren in kennis en bewustzijn over digitale technologie.

Verbod op het gebruik van microtargeting voor politieke advertenties.

Gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) tussen digitale platforms, zoals berichtenapps, is een prioriteit voor D66.

Proef met digitaal stemmen voor Nederlandse stemgerechtigden in het buitenland.

Voor alle algoritmes die de overheid gebruikt, maken we de mensenrechtentoets op algoritmes verplicht vóór gebruik. Bij gebruik van algoritmes is een regelmatige toets op vooroordelen nodig. Ook registratie in het Algoritmeregister van de algoritmes die de overheid inzet, wordt verplicht.

We gaan de mogelijke discriminerende werking tegen van algoritmes bij werving en selectie.

Bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de eerste levensbehoeften, zoals energiebedrijven, banken, verzekeraars en pensioenfondsen, blijven zorgen voor persoonlijke communicatie en ondersteuning van mensen.

We investeren in kennis en bewustzijn over digitale technologie. Naast de verplichte training ‘Digitale weerbaarheid’ die Rijksambtenaren vanaf 2024 krijgen, komt er een verplichte training ‘Digitalisering, mensenrechten en ethiek’.

Om de opbrengsten van technologie eerlijker te verdelen, wil D66 dat technologiebedrijven belasting betalen over de winsten die zij maken met hun digitale diensten.

Dankzij de AI-Verordening zijn leveranciers van zogeheten foundation models zoals ChatGPT verplicht om inzichtelijk te maken op welke data die ze gebruiken intellectueel eigendom rust.

GroenLinks-PvdA - 'Samen voor een hoopvolle toekomst' (pdf)

Werkgevers mogen vakbonden niet langer verhinderen om fysiek of digitaal in contact te komen met werknemers.

Verantwoorde digitalisering op de werkvloer. We maken strenge regels voor het gebruik van algoritmes in management. Werknemers krijgen recht op inspraak bij invoering van nieuwe managementsoftware, we stellen regels op over hoe en waarvoor algoritmes en data van werknemers gebruikt mogen worden en we leggen vast dat niemand ontslagen mag worden door een computer.

Voor alle overheidszaken die burgers digitaal kunnen regelen, moet een volwaardig niet-digitaal alternatief bestaan.

Onderwijsinstellingen moeten garanderen dat elke jongere voldoende geletterd en gecijferd het onderwijs verlaat.

We stellen scherpe richtlijnen op over de toegestane soft- en hardware en stimuleren coöperatieve of publieke alternatieven voor digitaal onderwijs die gebasseerd zijn op publieke waarden.

Mediawijsheid en kennis van digitalisering zijn belangrijke democratische burgerschapsvaardigheden die een essentieel onderdeel vormen van het kerncurriculum van het onderwijs. Daar komt permanent aandacht voor in bijscholing van leraren.

Verslaglegging van verhoren door politie wordt voortaan digitaal gedaan en de afhandeling van eenvoudige zaken gebeurt met de politie-app.

Minister voor Digitale Zaken.

Democratisering van soft- en hardware. Door middel van aanbestedingen en subsidies ondersteunen we de ontwikkeling van betrouwbare opensourcesoftware en -hardware, met broncodes die iedereen kan controleren, aanpassen en verbeteren.

We pleiten ervoor om software op te nemen in de Europese richtlijn verweesde werken, zodat ook digitaal cultureel erfgoed in het publieke domein terechtkomt als het niet langer wordt ondersteund of aanzienlijk verouderd is (abandonware).

Op Europees niveau maken we ons sterk voor ecodesignregels die het gebruik van data en rekenkracht voor kunstmatige intelligentie (AI), online advertenties, video’s en games, slimme apparaten en cryptomunten aan banden leggen.

In lijn met de komende Europese AI-wet ontwerpt de Nederlandse overheid een meetlat voor de ecologische voetafdruk en rekenintensiteit van AI-modellen. De score op deze meetlat weegt mee bij de aankoop van AI door overheden.

Een algoritme of AI mag niet de enige reden zijn voor een overheidsbesluit, als dat besluit een substantiële impact heeft op een burger of een bedrijf.

Alle overheidsinstanties stoppen met het gebruik van risicoprofielen en algoritmes die fraude, criminaliteit of ongewenst gedrag ‘voorspellen’.

We werken het nationale algoritmeregister, waarin alle algoritmen staan die overheden gebruiken, zo snel mogelijk bij.

Met Europese wetgeving voor digitale platforms maken we een einde aan de polariserende algoritmen van socialmediaplatforms die mensen tegen elkaar opzetten en de verspreiding van haat en desinformatie in de hand werken.

We maken ons sterk voor een overheidsbrede aanpak van digitale inclusie, met maatwerk voor verschillende kwetsbare groepen. Daaronder valt ook de bevordering van mediawijsheid bij jong én oud en de beschikbaarheid van digitale middelen als laptops, computers en smartphones. Openbare bibliotheken vervullen daarbij structureel een ondersteunende en instruerende rol.

Contant geld blijft in omloop.

CDA - 'Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland.' (pdf)

We doen voorstellen om de Grondwet uit te breiden met digitale grondrechten.

Investeringen in digitalisering, robotisering en productie- en procesinnovatie zijn nodig om onze arbeidsproductiviteit te verhogen en ons verdienvermogen te behouden.

Senioren krijgen mogelijkheden om digitale vaardigheden aan te leren en te blijven onderhouden.

Laaggeletterdheid en digitale geletterdheid verdienen structurele aandacht.

Naast digitaal, telefonisch en schriftelijk contact met de overheid moet ook een fysiek loket voor contact mogelijk blijven.

We investeren in nieuwe technologieën, innovatie en automatisering.

SP - 'Nu de mensen' (pdf)

Digitalisering mag niet leiden tot ontmenselijking en moet de samenwerking tussen mensen bevorderen. Daarvoor is onder meer belangrijk dat zoveel mogelijk kennis en kunde openbaar is en niet in de handen komt van privébedrijven.

Het bevorderen van open source-technologie en open standaarden is noodzakelijk.

Internet is een moderne nutsvoorziening en moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.

Wij versterken de volksvertegenwoordiging met een permanent onderzoeksinstituut dat adviseert over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen en voorstellen doet voor aanvullende burgerrechten in het digitale tijdperk.

Nieuwe technologieën worden eerst onderworpen aan een ethische toets.

Er komt een acceptatieplicht voor contant geld.

PvdD - 'Een wereld te herwinnen' (pdf)

Kritisch denken, digitale vaardigheden (inclusief digitale veiligheid) en mediawijsheid worden aangescherpt en opgenomen in de kerndoelen en eindtermen.

Digitalisering van archieven van culturele en historische organisaties wordt gestimuleerd.

In principe is alle overheidsinformatie openbaar, toegankelijk en digitaal beschikbaar.

Burgers die niet uit de voeten kunnen met de digitale middelen van de overheid, kunnen altijd bij een fysieke balie in hun eigen gemeente terecht.

Op alle overheidslagen worden de principes van digitale inclusie en toegankelijkheid in acht genomen en toegepast.

We waarborgen de toegang tot contant geld en verminderen de afname van contant geld dat in omloop is.

ChristenUnie - 'Nieuwe verbondenheid' (pdf)

De Code voor Kinderrechten is het uitgangspunt bij digitale diensten voor kinderen.

Het wordt mogelijk om tijdelijk een combinatie van digitaal onderwijs op afstand en fysiek onderwijs te volgen, als opstapje naar de terugkeer naar volledig onderwijs.

Schoolboeken blijven gratis in het voortgezet onderwijs. Daarbij worden ook digitale leermiddelen (devices) en grafische rekenmachines betrokken.

We introduceren een digitale dienstenbelasting, waarmee grote digitale spelers als Facebook, Google en X eindelijk een financiële bijdrage gaan leveren aan de samenleving.

Inwoners van het aardbevingsgebied krijgen via een digitaal portaal inzicht in de ontwikkelingen van het schadeherstel van hun woning.

De kwaliteit van de strafrechtspleging verbeteren we. Onder meer door digitalisering van het strafproces.

Er komen strenge regels over de kwaliteit en het type data dat gebruikt mag worden voor de training van automatisch gegenereerde beslismodellen.

Zorgplicht tegen online bagger.

Beperk de macht voor techbedrijven in onderwijs en zorg.

Impactanalyse bij baanbrekende nieuwe technologieën.

Cash betalen blijft mogelijk.

FvD - 'Het programma van hoop, optimisme en herstel' (pdf)

Digital Services Act terugdraaien.

Mensen de mogelijkheid geven om geen statisch ip-adres te nemen.

De absurde en nutteloze cookiewet afschaffen evenals de verplichte meldingen daaromtrent.

Big Tech-bedrijven mogen alleen strafbare uitingen modereren.

Ruime mogelijkheden voor alternatieve platforms.

Factcheck meldingen niet meer toestaan zolang deze niet community driven zijn.

Er komt een wettelijk recht op cashbetalingen en een verplichting voor banken om banktegoeden van klanten kosteloos in cash uit te keren.

BBB - 'Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat' (pdf)

Gebruik contant geld moet mogelijk blijven, waarbij we voorwaarden stellen specifiek gericht op bestrijding van criminaliteit.

Op alle onderwijsniveaus, te beginnen in het basisonderwijs, dient voorlichting over de digitale samenleving plaats te vinden.

Het aanleren van digitale geletterdheid in het onderwijs is essentieel om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om effectief en zelfverzekerd te kunnen navigeren in een steeds veranderende technologische samenleving.

Minister van digitalisering.

Overheid moet actief open source ontwikkelingen op het gebied van digitalisering ondersteunen en bevorderen, zodat er een inclusieve samenwerking ontstaat tussen ontwikkelaars, onderzoekers en burgers.

Gebruiksvriendelijke digitale oplossingen om de overheid nog toegankelijker te maken voor iedereen.

Wij bevorderen het gebruik van digitale technologie om de betrokkenheid van burgers in het publieke en politieke proces te vergroten.

We zetten digitalisering in om bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren.

SGP - 'Woord Houden' (pdf)

Zorg op afstand moet worden bevorderd.

De overheid faciliteert een goede landelijke voorziening voor het uitwisselen van patiëntgegevens.

Digitale innovaties zijn niet dé oplossing voor alle problemen in de zorg. De overheid moet daarom ook blijven investeren in andere oplossingsrichtingen.

AI-systemen moeten voldoen aan de principes van proportionaliteit, subsidiariteit, dataminimalisatie en transparantie.

Mededingingsregels en het mededingingstoezicht moeten zo aangepast worden dat de macht van grote digitale platforms zodanig aan banden wordt gelegd dat concurrentie mogelijk blijft.

De overheid moet zorgdragen voor het ontwikkelen en toepassen van digitale ‘spelregels’.

Netneutraliteit mag internetfiltering niet onmogelijk maken.

Overheidsdienstverlening dient in principe ook voor groepen met een achterstand in de digitale samenleving goed bereikbaar te zijn.

De SGP is daarom voor een wettelijke acceptatieplicht van contant geld.

DENK - 'Nu is het moment' (pdf)

Risicomodellen en algoritmes vrijwaren van discriminatie.

Er komt een algoritmewet.

Verplicht algoritmeregister voor overheid en bedrijven.

Versterken toezicht op algoritmes.

Volt - 'Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme' (pdf)

Benoemen een minister van Digitale Zaken.

Digitaal onderwijs bestempelen als basisvaardigheid in het funderend onderwijs.

We maken digitale vaardigheden tot kerncompetentie in het primair en voortgezet onderwijs.

Volt pleit voor de ontwikkeling van een nationale strategie en de verplichting van leren programmeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

We bieden hulp bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden op offline plekken, zoals bibliotheken, buurthuizen en sociale ontmoetingsplaatsen.

De beschikbaarheid van digitale middelen als laptops, computers en smartphones moet omhoog.

We maken de digitale wereld toegankelijker voor mensen met een beperking.

We stimuleren meer gemeentelijke loketten waar mensen die minder digitaal vaardig zijn aan kunnen kloppen voor hulp op het gebied van financiële bijstand, zorg of andere zaken.

Stimuleren van de toepassing van AI en e-health in de zorg.

Kennisniveau op het gebied van digitale autonomie verhogen binnen de overheid en de private sector.

Verplichte basistraining komen voor politici en ambtenaren op het gebied van digitale vaardigheden en AI.

AI en algoritmen die door de overheid en in de uitvoering gebruikt worden om beslissingen te nemen die invloed hebben op mensen, moeten verplicht getoetst worden aan grondrechten en ethische kaders.

Iedereen moet inzage kunnen hebben in de informatie en algoritmes die de overheid gebruikt.

Iedere inwoner het recht heeft op intermenselijk contact (human interface).

JA21 - 'Nederland weer op de rit' (pdf)

Verdere implementatie van digitale gezondheidstoepassingen, zoals virtuele consulten en online therapie.

Zittingen bij de rechtbank en de gerechtshoven in zaken met betrekking tot voorlopige hechtenis, pro-forma-zittingen en regiezittingen online laten plaatsvinden.

BIJ1 - 'Breek de Ketens' (pdf)

We maken internettoegang voor iedereen gratis.

We staan piraterij toe.

We breken Big Tech-monopolies op.

We voeren actief overheidsbeleid tegen discriminatie en etnisch profileren in de digitalisering van overheidsdiensten.

We verbieden en ontmantelen discriminerende algoritmes.

We benoemen een minister voor digitale zaken.

BVNL - 'Nederland voorop en vooruit' (pdf)

We gaan digitaal stemmen, mits de privacy 100% gegarandeerd kan worden.

Digitaal onderwijs op afstand is altijd een laatste redmiddel.

Naast basisvaardigheden moeten in het onderwijsprogramma ook digitale vaardigheden komen.

De digitalisering van de zorg moet stoppen.

Actief programma's en initiatieven bevorderen om digitale vaardigheden te ontwikkelen.

De invloed van Big Tech bedrijven moet kritisch tegen het licht gehouden worden.

NSC - 'Tijd voor herstel' (pdf)

Via archieven collecties digitaal ontsluiten voor de bevolking.

Met bibliotheken en maatschappelijke organisaties digitale vaardigheden onder volwassenen aanpakken.

Al vanaf de basisschool is er aandacht voor digitale vaardigheden.

Bij elke vorm van overheidsdienstverlening blijven er niet-digitale contactmogelijkheden.

Binnen Tweede Kamer Bureau voor Technologie oprichten ter ondersteuning van wetgevende en controlerende taak.

Openheid en transparantie over digitale systemen en algoritmen moeten gegarandeerd zijn bij overheidsdiensten.

Het huidige Algoritmeregister moet beter worden ingevuld.

Contant geld moet altijd als terugvaloptie beschikbaar blijven.

We blijven in Nederland fysiek stemmen.

Waar politieke partijen op veel onderwerpen kunnen verschillen, zien we bij het onderwerp digitalisering veel dezelfde punten terugkomen. Zo zijn meerdere partijen voor een minister van Digitale Zaken, het aanpakken van Big Tech, reguleren van algoritmes, het vergroten van digitale geletterdheid en vaardigheden, het beschikbaar blijven van contant geld en de mogelijkheid om altijd fysiek contact met de overheid te hebben.