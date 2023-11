ACM wint rechtszaak van EPD-leverancier ChipSoft en mag rapport publiceren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag een marktverkenning uit 2021 over informatiesystemen van ziekenhuizen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg publiceren, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald. EPD-leverancier ChipSoft had via een rechtszaak geprobeerd om publicatie van het rapport tegen te houden. Volgens het bedrijf zou het rapport voor reputatieschade zorgen. Zo staat in het rapport onder andere kritiek van ziekenhuizen over de hoge winst van de softwareleverancier, zo meldde NRC vorig jaar.

De rechter gaf ChipSoft vorig jaar maart in een kort geding gelijk waardoor de ACM, tot de bodemprocedure was behandeld, alleen de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport mocht publiceren. ChipSoft had in 2019 een omzet van 107 miljoen euro en een brutowinst van 45 miljoen euro. Een winstmarge van 42 procent. Dat jaar had het bedrijf 360 miljoen euro op de bank staan. Ziekenhuizen hekelen met de name de hoge licentiekosten. Een middelgroot ziekenhuis is twee miljoen euro kwijt, meldde NRC. Een klein ziekenhuis betaalt 1,5 miljoen euro.

Kamervragen

De berichtgeving leidde tot Kamervragen van het CDA. "Deelt u de mening dat het ongezond is dat één bedrijf de markt van software voor ziekenhuizen op deze wijze domineert?", vroeg Kamerlid Van den Berg aan minister Kuipers van Volksgezondheid. "Ik vind het wenselijk dat zorgaanbieders kunnen kiezen tussen verschillende leveranciers, zodat een zorgverlener het best passende product en/of dienst af kan nemen. De Autoriteit Consument & Markt ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren binnen de grenzen van de Mededingingswet", antwoordde de minister.

Kuipers voegde toe dat het aan zorgpartijen zelf is om de juiste ict-producten tegen de juiste prijzen in te kopen. "Bedrijven mogen een eerlijke prijs vragen voor het leveren van hun producten of diensten, maar er mag geen sprake zijn van misbruik van een economische machtpositie."

Rechtszaak

Het College heeft nu bepaald dat de ACM het rapport mag publiceren en de openbaarmaking van de marktverkenning, dat, samengevat, is gelegen in voorlichting, (nadere) beleidsontwikkeling en transparantie, zwaarder weegt dan het belang van Chipsoft om reputatieschade te voorkomen. Volgens het College is niet gebleken dat de marktverkenning een onvolledig en daardoor vertekend beeld geeft van de markt dan wel de positie van Chipsoft. Wel oordeelt het College dat de ACM de marktverkenning op vier punten moet aanvullen met de reactie van Chipsoft. De ACM zal nu na de voorgeschreven aanpassing, de volledige marktverkenning publiceren.