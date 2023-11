Man die phishingpanels via Telegram aanbood krijgt vier maanden cel

Een man die via Telegram phishingpanels aanbood is vandaag door de politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Daarnaast moet de man 2750 euro die hij met panels zou hebben verdiend afstaan. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren.

De man verhuurde verschillende phishingpanels via Telegram, waar de politie hem op het spoor kwam. Vervolgens hebben agenten via een pseudokoop een panel gehuurd om zo te kijken hoe de panels werkten en meer informatie over de verdachte te achterhalen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de verdachte kon worden aangehouden en werden zijn telefoons en computer in beslag genomen.

Uit het onderzoek naar de apparatuur bleek dat de man meerdere phishingpanels in zijn bezit had en ook voor langere tijd heeft verhuurd. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van zes maanden geëist, waarvan twee voorwaardelijk. De politierechter legde een celstraf van vier maanden op, waarvan twee voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. "Hoe meer politie en OM weten van cybercriminaliteit, hoe meer kans er is de daders te pakken. Aangifte doen is daarom altijd belangrijk", aldus het Openbaar Ministerie.