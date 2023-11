Firefox voor Android ondersteunt vanaf 14 december honderden extensies

Firefox voor Android zal vanaf 14 december meer dan vierhonderd extensies ondersteunen, zo heeft Mozilla aangekondigd. Op dit moment ondersteunt Firefox voor Android een klein aantal van slechts 22 extensies. Voor de desktopversie van de browser zijn er meer dan 33.000 extensies beschikbaar, waarvan 109 met Mozillas label 'recommended'.

Mozilla is al maanden bezig om ervoor te zorgen dat extensies voor de desktopversie van Firefox ook binnen de Androidversie kunnen werken. In voorbereiding op de lancering van het nieuwe 'extensie-ecosysteem' heeft Mozilla op de Androidpagina van addons.mozilla.org een link geplaatst die naar “Explore all Android extensions” wijst. Daarnaast zullen extensies die met Firefox voor Android werken ook een apart label krijgen. Volgens de Google Play Store is de Androidversie van Firefox meer dan honderd miljoen keer gedownload.